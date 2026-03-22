Mercato : Il tourne dos à l’OM et rêve de l’Angleterre

Alors que l’OM s’active pour préparer un mercato estival ambitieux, un joueur clé refuse de revenir dans le sud de la France. Roggerio Nyakossi voit plus loin et rêve désormais de la Premier League.

‎Mercato OM : Nyakossi ferme la porte à un retour à Marseille

‎À peine transféré en Belgique, Roggerio Nyakossi semble déjà avoir tranché. Le jeune défenseur central de 22 ans, qui évolue actuellement à l’OH Leuven, ne souhaite pas honorer la clause de retour incluse dans son contrat avec l’OM. L’idée de revenir dans un club qu’il n’a jamais intégré chez les professionnels ne l’enchante guère, et il le fait savoir sans ambages, selon Nieuwsblad.

Lire aussi : Mercato : Une offre dingue arrive pour ce chouchou de Beye

À voir

ASSE : Lucas Stassin savoure un week-end parfait !

‎Pour Marseille, c’est un casse-tête supplémentaire. Habib Beye, qui devra remodeler son effectif cet été, ne pourra pas compter sur le défenseur pour renforcer sa charnière. La direction phocéenne devra donc réévaluer ses options, entre espoirs de revente et besoins structurels pour consolider une équipe qui veut rester compétitive en Ligue 1.

‎Les Reds lorgnent sur le défenseur

‎L’Angleterre fait rêver Nyakossi. Selon les dernières informations, Liverpool suit de près le jeune talent belge. Les Reds, qui pourraient perdre Ibrahima Konaté dans les prochains mois, voient en lui un renfort idéal pour leur défense. L’opportunité d’intégrer un club européen de premier plan semble déterminer la décision du joueur, laissant Marseille sur la touche.

Lire aussi : Révolution à Marseille : Didier Drogba, nouveau président ?

‎Cette perspective londonienne conforte Nyakossi dans son choix : pas question de faire demi-tour vers la Canebière. Entre ambition personnelle et trajectoire professionnelle, le défenseur préfère se projeter vers un environnement où ses compétences seront pleinement exploitées. Pour l’OM, il reste désormais à négocier une stratégie profitable, que ce soit pour un transfert immédiat ou une revente future.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Mauvaise nouvelle, Marseille perd un deal à 4 M€

À voir

PSG-Liverpool : Vers un forfait de taille ? Fin du suspense

Beye hérite d’un mal que De Zerbi n’a jamais réglé

Mercato : Enorme braquage à 4M€, coup de génie de Benatia