‎L’OM se saborde et se met en danger pour la C1

Dans un Vélodrome sous tension, l’OM a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras face à Lille. Battus 1-2 malgré l’ouverture du score, les Phocéens voient leurs rivaux fondre dangereusement dans la course à la Ligue des champions.

‎OM : Un départ prometteur vite fragilisé face au LOSC

‎L’OM avait pourtant démarré avec l’envie des grandes soirées. Bousculés dans les premières minutes par des Lillois entreprenants, les Marseillais ont su faire le dos rond avant de frapper les premiers. À la 18e minute, Ethan Nwaneri, bien placé au second poteau, concluait d’un geste sûr un centre précis de Paixao (1-0, 18e). Le Vélodrome exultait, convaincu que les siens avaient pris le contrôle.

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‎Mais ce scénario idéal a rapidement été terni par un coup du sort. Mason Greenwood, percutant jusque-là, quittait ses partenaires sur blessure après un choc rugueux. Une sortie préjudiciable qui a cassé le rythme offensif marseillais et, surtout, semé le doute dans les esprits. Dès lors, l’OM a perdu en fluidité, laissant Lille reprendre confiance.

‎Des erreurs fatales au pire moment

‎Au retour des vestiaires, Marseille semblait pourtant capable de faire le break. Mais faute d’efficacité, les hommes de la Canebière ont laissé les Dogues s’accrocher. Et comme souvent dans ces moments-là, une erreur a tout relancé. À la 62e minute, Thomas Meunier profitait d’une hésitation coupable de Leonardo Balerdi pour égaliser d’un tir opportuniste (1-1, 62e).

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‎Le doute s’est alors installé durablement dans les rangs marseillais. Fébrile, la défense olympienne a offert trop d’espaces à une équipe lilloise opportuniste. Malgré quelques parades rassurantes, l’OM n’a jamais retrouvé sa sérénité, laissant le match lui échapper progressivement.

‎Giroud, le coup de grâce qui fait trembler Marseille

‎Le coup de massue est intervenu en fin de rencontre. À la 79e minute, Olivier Giroud, tout juste entré en jeu, surgissait dans la surface pour reprendre de la tête un centre de Meunier (1-2, 79e). Une réalisation clinique qui glaçait le Vélodrome et symbolisait la maîtrise nordiste dans les moments clés.

‎Avec cette défaite, l’OM se complique sérieusement la tâche. Lille revient à deux points, tandis que Monaco et Lyon restent en embuscade. Plus inquiétant encore, Marseille donne l’impression de douter au pire moment de la saison. Dans une lutte aussi serrée, chaque faux pas peut coûter très cher et celui-ci pourrait laisser des traces.

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