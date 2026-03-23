‎OM : Enorme polémique autour de l’arbitrage contre Lille

‎Battu au Vélodrome par Lille (1-2), l’OM n’a pas seulement perdu trois points précieux dans la course à l’Europe. Le corps arbitral, au cœur de plusieurs décisions contestées, a déclenché une vive controverse qui enflamme déjà la Canebière.

‎OM-LOSC : Des décisions qui font basculer le match

‎Le football se joue parfois à des détails. Dimanche soir, ces détails ont pris la forme de coups de sifflet discutés. Dès le premier acte, l’intensité des duels a rapidement flirté avec la limite, sans jamais réellement franchir la ligne rouge aux yeux de l’arbitre. Une clémence qui n’a pas été du goût du public marseillais.

Lire aussi : L’OM se saborde et se met en danger pour la C1

‎Deux actions en particulier ont cristallisé les tensions : un geste dangereux non sévèrement sanctionné sur Igor Paixão, puis une intervention rugueuse stoppant net Mason Greenwood en pleine accélération. Dans un Vélodrome incandescent, ces choix ont semé le trouble et, peut-être, changé le cours d’une rencontre pourtant bien engagée pour Marseille.

‎Habib Beye crie au scandale

‎En conférence de presse, Habib Beye a choisi des mots mesurés, mais le fond trahit une réelle frustration. « C’est une déception. On avait une bonne opportunité… On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables », a-t-il expliqué, lucide. ‎L’entraîneur marseillais a insisté sur la dangerosité de certaines interventions.

À voir

ASSE : Montanier lâche une révélation sur Stassin !

Lire aussi : Absence surprise dans le groupe de Beye contre le LOSC

« Cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood… Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes », a-t-il regretté. Un constat amer, lâché sans excès mais avec une pointe d’incompréhension.

‎Une défaite lourde de conséquences

‎Au-delà de la polémique, Marseille peut nourrir des regrets. Après avoir ouvert le score, les Olympiens ont progressivement perdu la maîtrise face à des Lillois plus tranchants. L’égalisation a agi comme un coup de massue, avant une fin de match fatale. ‎« On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On n’a jamais su contrôler le match », a reconnu Beye.

Une analyse sans détour, qui met aussi en lumière les lacunes de son équipe dans la gestion des temps. ‎Si la frustration est palpable, le technicien marseillais refuse de s’enfermer dans la polémique. « Ce sont des choix de Monsieur Bastien. Je dois le respecter », a-t-il rappelé, avant d’appeler à la remobilisation. ‎Car la saison est loin d’être terminée. « Il faut passer à autre chose… Lille revient fort. Rien n’est terminé », a-t-il ajouté.

Lire aussi sur l’OM :

Coup de tonnerre à l’OM: Mason Greenwood au PSG pour 80M€ ?

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé pour ce crack défensif à 50M€

Mercato : Il tourne dos à l’OM et rêve de l’Angleterre

‎OM : Réunion de vérité avant le choc face au LOSC