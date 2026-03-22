OM : Absence surprise dans le groupe de Beye contre le LOSC

À quelques heures du choc de la 27e journée de Ligue contre le LOSC, l’OM a dévoilé le groupe retenu par son entraîneur Habib Beye avec une absence surprise.

OM : Arthur Vermeeren absent pour la réception du LOSC

L’Orange Vélodrome accueille ce dimanche, à 17h15, l’un des chocs les plus attendus de cette 27e journée de Ligue 1 : l’OM (3e) contre le LOSC (5e). Pour ce duel direct pour le podium et, au bout, une place en Ligue des Champions, Habib Beye a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Pour cette rencontre, le coach de l’Olympique de Marseille pourra compter sur le retour de son capitaine Leonardo Balerdi, absent la semaine passée face à l’AJ Auxerre. En revanche, le successeur de Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Arthur Vermeeren.

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Titulaire au match aller en décembre dernier, le milieu de terrain belge ne sera donc pas de la partie pour la réception des Dogues cet après-midi. Comme il l’a annoncé en conférence de presse vendredi, Habib Beye pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, touché à la cheville. Opéré et attendu pour la fin de saison, Nayef Aguerd est aussi absent pour le choc contre le Lille LOSC.

Les 21 de Habib Beye pour affronter Lille

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck.

Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah.

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Milieux : Abdelli, Höjbjerg, Kondogbia, Nadir, Nnadi, Timber.

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, Paixao, Traoré.

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