ASSE : Lucas Stassin savoure un week-end parfait !

‎Lucas Stassin vit un moment unique. Entre sa première convocation avec la Belgique et une performance éclatante face au FC Annecy, l’attaquant de l’ASSE semble porter le maillot vert comme une seconde peau.

‎ASSE : Entre Saint-Etienne et la Belgique, Stassin vit un moment de rêve

‎Samedi soir, l’ASSE a offert un récital offensif face au FC Annecy, en s’imposant 4-0 pour lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Lucas Stassin a été l’artisan majeur de cette victoire. D’abord passeur décisif pour Irvin Cardona, puis auteur d’un lob astucieux face au gardien, il a enchaîné gestes techniques et intelligence de jeu.

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Le stade a vibré à chacune de ses interventions, et l’attaquant a su marquer les esprits. ‎ »C’est incroyable. Mon but ? Je rate une occasion avant que je ne dois pas rater. Sur ma passe décisive, bien sûr que je le vois », a-t-il confié, enthousiaste, au micro de beIN SPORTS. ‎La semaine de rêve de Stassin ne s’arrête pas au rectangle vert.

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Sa première convocation avec la Belgique A a été officialisée, ce qui récompense son travail acharné et ses statistiques solides. « Je suis un peu mieux en jambes, grâce à l’équipe aussi. Je suis récompensé », ajoute-t-il, sourire aux lèvres. Entre fierté nationale et accomplissement personnel, le jeune attaquant incarne l’espoir et l’avenir des Verts, prêt à écrire de nouvelles pages de sa carrière.

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