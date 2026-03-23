Mercato OM : Un jeune roc français rend fou Benatia

La direction de l’OM craque pour une pépite du FC Nantes en vue du prochain mercato estival. Les Kita visent le jackpot pour leur défenseur.

Mercato OM : Benatia vise un chouchou de Kita

L’OM surveille de près un prodige du FC Nantes. Actuellement, les dirigeants phocéens préparent leur prochain mercato estival. Selon les indiscrétions, le club cible précisément Tylel Tati, ce défenseur central qui évolue aujourd’hui sous les couleurs canaris.

À 18 ans, Tylel Tati impressionne déjà par sa grande maturité. Le joueur enchaîne cette saison les titularisations avec son club formateur. Avec 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il s’impose désormais comme une pièce essentielle de l’équipe de Vahid Halilhodžić. Ses performances solides attirent le regard des recruteurs français. Son potentiel fait de lui un profil très convoité sur le marché.

Marseille veut solidifier sa charnière centrale. Pour préparer l’avenir, le club privilégie désormais le recrutement de profils prometteurs. Tati représente ainsi une option tactique intéressante sur le long terme. Ce choix s’inscrit dans la politique sportive actuelle des Marseillais. En rejoignant le club phocéen, le défenseur pourrait s’épanouir.

À voir

ASSE : Surprise, un flop de KSV rebondit en sélection

Lire aussi : Mercato : Il tourne dos à l’OM et rêve de l’Angleterre

Le technicien marseillais, Habib Beye pourrait lui donner un bon temps de jeu. De son côté, Nantes protège son joyau : Tylel Tati reste lié au club jusqu’en juin 2028. Forcément, cette situation contractuelle rend un transfert difficile à négocier.

Les dirigeants nantais ne comptent pas céder leur joueur sans une bataille financière. Il faudra donc une offre robuste pour espérer débloquer la situation. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia pourrait passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Sur Transfertmarkt, Tylel Tati vaut 12 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Accord annoncé pour le transfert de Greenwood !

À voir

PSG : Luis Enrique tient le successeur d’Ousmane Dembélé !

Mercato OM : Accord entre Frank McCourt et Pablo Longoria !

‎OM : Des nouvelles inquiétantes pour Greenwood !