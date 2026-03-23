Mercato OM : Accord entre Frank McCourt et Pablo Longoria !

C’est définitivement terminé entre Frank McCourt et Pablo Longoria. Le propriétaire de l’OM a officialisé ce lundi matin le départ de l’ancien président de son club.

Mercato : Pablo Longoria n’est plus le président de l’OM

Pablo Longoria n’est officiellement plus le président de l’Olympique de Marseille. Dans un communiqué dévoilé ce lundi matin, le club marseillais et son propriétaire Frank McCourt ont annoncé le départ du dirigeant espagnol de 40 ans.

Mis à l’écart au sein de la direction de l’OM en février passé, Longoria n’a pas souhaité poursuivre l’aventure dans le commandement opération olympien dans un rôle de représentant auprès des instances nationales et européennes. Après plusieurs jours de discussions, un accord a été trouvé entre McCourt et son désormais ex-collaborateur.

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« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure », écrit le club entraîné par Habib Beye.

Le bilan sportif de Pablo Longoria à l’OM

Pablo Longoria est arrivé à l’OM en juillet 2020, dans un rôle de directeur général délégué, avant d’être promu, moins d’un an plus tard, président à la suite du départ de Jacques-Henri Eyraud en février 2021.

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Sous la présidence de cet ancien recruteur de joueurs, l’Olympique de Marseille a atteint les demi-finales de Ligue Conférence en 2022 et de Ligue Europa en 2024 et participé à deux reprises à la Ligue des Champions (2022-2023 et 2025-2026), mais a peiné à exister dans cette compétition et n’a pas remporté le moindre titre sur la scène nationale.

Longoria avait été déclassé au mois de février, à la suite d’une réorganisation interne dans la foulée du départ de l’entraîneur Roberto de Zerbi. Depuis lors, Alban Juster lui avait succédé à la présidence de l’OM.

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