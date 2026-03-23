Mercato OM : Un prodige français dit oui à Benatia

La direction de l’OM pose déjà les pions pour le prochain marché des transferts. Pour la saison prochaine, les recruteurs phocéens ciblent un jeune talent du RC Lens.

Mercato : L’OM s’attaque à une pépite lensoise

Les dirigeants de l’OM ne vont pas badiner lors du prochain mercato estival. Certains départs sont programmés. Des pépites vont poser leurs valises sur la Canebière. Plusieurs profils sont déjà à l’étude. Si le nom de Tylel Tati a circulé, c’est surtout un prodige lensois qui retient l’attention. Selon les indiscrétions, Marseille souhaite recruter Ismaëlo Ganiou.

Le joueur séduit par ses qualités. Les dirigeants marseillais apprécient son profil, sa rigueur et sa finesse technique. À 21 ans, le défenseur d’origine burkinabé tend vers la fin de son bail avec le Racing Club de Lens. Dès la fin de cette saison, il ne lui restera plus qu’une seule année de contrat avec les Sang et Or.

À voir

Mercato PSG : Le Werder Brême confirme pour Karim Coulibaly

Lire aussi : OM : Des nouvelles inquiétantes pour Greenwood !

Pour le moment, il n’a pas encore décidé de poursuivre l’aventure avec le RCL. Le jeune crack a rejoint l’équipe pro cette saison et s’est imposé rapidement. Ganiou affiche déjà 16 apparitions et 2 buts en Ligue 1, prouvant qu’il possède déjà les atouts nécessaires pour le haut niveau. Marseille espère donc profiter de sa situation contractuelle pour l’attirer. Le dirigeant marseillais, Mehdi Benatia et son équipe préparent une offre pour la pépite. Ismaëlo Ganiou serait prêt à rejoindre l’équipe de Habib Beye.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Un jeune roc français rend fou Benatia

Mercato OM : Accord annoncé pour le transfert de Greenwood !

À voir

FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour Kita

Mercato OM : Accord entre Frank McCourt et Pablo Longoria !