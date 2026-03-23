ASSE-ESTAC : Une confrontation décisive pour la montée en L1

À 6 journées de la fin du championnat, le top 5 de la Ligue 2 se dessine. Mais pour l’ASSE, la confrontation directe avec le l’ESTAC, l’actuel leader, sera décisive.

ASSE-ESTAC : Match décisif entre le leader et son dauphin

Dauphine de l’ES Troyes AC, l’ASSE vise toujours la première place de la Ligue 2. Avec 4 points de retard, elle doit espérer un faux pas du leader, pour lui passer devant, en assurant évidemment ses résultats. Mais le club aubois n’entend rien lâcher, comme le témoignent ses 5 victoires d’affilée.

Néanmoins, les stéphanois ont l’occasion de revenir à un point des Troyens, à l’issue de leur confrontation directe, le 14 avril, si les deux clubs arrivent à ce match de la 32e journée de Ligue 2, dans leur même position.

Saint-Etienne en Ligue 1 après le choc contre Troyes ?

En cas de victoire à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne mettrait une énorme pression sur l’ES Troyes pour le titre, lors des deux dernières journées de la saison.

Pendant que les Verts affronteront respectivement Rodez AF et Amiens SC, les Bleu et Blanc boucleront la saison contre le Stade Lavallois puis Grenoble Foot.

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Toutefois, l’idéal pour l’équipe de Philippe Montanier serait d’être assurée de finir à l’une des deux premières places de Ligue 2, après le choc avec les joueurs de Stéphane Dumont.

Pour ce faire, l’ASSE doit prendre le maximum de points contre l’AS Nancy (15e), l’USL Dunkerque (8e) et le SC Bastia (18e).

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