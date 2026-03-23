Mercato : le Stade Rennais traque une pépite en Arabie Saoudite  

Les dirigeants du Stade Rennais lorgnent un jeune talent du RC Strasbourg en vue du prochain mercato estival. La bataille s’annonce féroce.

Mercato Stade Rennais : Rayane Messi attendu à Rennes cet été ?

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré va amener de nouvelles pépites au Roazhon Park lors du prochain mercato estival. Le nouveau coach, Franck Haise a besoin de renforts pour rivaliser avec les cadors de Ligue 1 la saison prochaine. Un nom circule déjà dans les bureaux du club breton. Il s’agit de Rayane Messi.

Le RC Strasbourg détient les droits du jeune ailier. Le club alsacien l’avait recruté à Dijon en avril 2024. Les Alsaciens avaient déboursé environ 1,5 million d’euros pour s’attacher ses services. Mais il n’a pas pu montrer ses muscles à Strasbourg. Envoyé en prêt à Pau dès l’ouverture de la saison, il a ensuite rejoint Neom, en Arabie saoudite, au mois de février dernier.

Sous les couleurs de ce club de la Saudi Pro League, son bilan reste modeste : un but marqué en cinq apparitions. Si ses statistiques ne convainquent pas totalement ses nouveaux dirigeants, l’intérêt des recruteurs ne faiblit pas pour autant. Strasbourg mise sur son talent. On y croit dur comme fer : il va retrouver sa grande forme.

À voir

ASSE-ESTAC : Une confrontation décisive pour la montée en L1

Lire aussi : SRFC : Pinault fixe les conditions pour un nouveau stade !

Selon les informations d’Africa Foot, deux écuries françaises surveillent de près son évolution : le Stade Rennais et le LOSC. Pour l’heure, aucun contact officiel n’a été établi, ni aucune offre concrète formulée. Il s’agit d’une veille attentive.

Et ce ne sont pas les seuls prétendants. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund gardent également un œil sur le dossier. Toutefois, Strasbourg conserve le contrôle total du joueur. Les prêts successifs à Pau et à Neom ne comportaient aucune option d’achat, laissant le club alsacien seul maître du destin de sa pépite.

Lire la suite sur le Stade Rennais

‎Mercato Stade Rennais : 20M€, le SRFC veut frapper fort cet été

À voir

OL :Colère et frustration après Monaco, Louis-Jean tape fort

Mercato Stade Rennais : Un phénomène croate arrive

‎Mercato : Le Stade Rennais prépare déjà un gros revirement