Mercato PSG : Un phénomène brésilien se rapproche de Paris  

La direction du PSG cible un jeune crack brésilien en Angleterre pour le prochain mercato estival. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le PSG fonce sur un jeune talent de Premier League

Les dirigeants du PSG pourraient amener un nouveau Brésilien dans la capitale lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif, Luis Campos et son équipe visent Rayan. Ce jeune buteur, qui évolue actuellement sous les couleurs de Bournemouth, fait tourner les têtes.

Selon les informations de RTI Esporte, le Paris Saint-Germain manifeste un intérêt concret pour cet attaquant, dont le profil correspond à ce que recherche Luis Enrique. Le Brésilien impressionne. Il s’adapte vite au football anglais. Ce qui attise les convoitises des géants d’Europe.

Si le PSG se positionne, il n’est pas seul sur le coup. Le Real Madrid observe son évolution de très près, tandis que Manchester United montre des signes d’intérêt. C’est un joyau qui brille déjà fort. Arrivé cet hiver en provenance de Vasco da Gama pour 28 millions d’euros, le joueur est lié à Bournemouth jusqu’en juin 2031.

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Le club anglais a misé gros, mais le pari semble payant. Avec huit matchs disputés et deux buts au compteur en Premier League, Rayan affiche des statistiques certes modestes, mais encourageantes. Son temps de jeu croît, sa confiance aussi.

L’opération s’annonce complexe. Face à l’attractivité sportive du Real Madrid et à la puissance financière de Manchester United, le Paris SG devra proposer un projet sportif solide pour convaincre le joueur. Sur Transfertmarkt, le Brésilien vaut 40 millions d’euros.

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