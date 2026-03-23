Mercato PSG : Le Werder Brême confirme pour Karim Coulibaly

Le PSG prépare un mercato explosif, avec notamment une défense totalement remaniée en ligne de mire. Karim Coulibaly, révélation de la saison en Bundesliga, fait ainsi partie des cibles de Luis Campos. Et le Werder Brême ne nie pas cet intérêt.

« Cet intérêt n’est pas une surprise », assure le Werder pour Karim Coulibaly

Il y a quelques jours, PSG Inside Actus a révélé sur Twitter que le Paris Saint-Germain prépare du changement. Une réunion stratégique est prévue à la fin du mois de mars pour trancher sur les dossiers chauds. Le club de la capitale vise notamment entre quatre et cinq joueurs pour renforcer un effectif jugé encore perfectible. La priorité est claire : reconstruire la défense.

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Un axial, un latéral droit et un latéral gauche sont ciblés. Plusieurs noms circulent déjà comme Joel Ordonez, piste très chaude, ou encore Ibrahima Konaté toujours surveillé. D’autres profils sont également suivis comme Karim Coulibaly du Werder Brême. D’après le journal local DeichStube, le PSG aurait envoyé des émissaires en Allemagne pour observer le joueur de 18 ans de près.

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En interne, le profil de l’international espoir allemand correspond exactement à ce que recherche Luis Enrique : relance propre et technique au-dessus de la moyenne. Alors que le dossier commence à prendre de l’ampleur, le directeur sportif du Werder a confirmé l’intérêt du Champion de France et d’Europe en titre pour le natif d’Oldenburg.

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« Cet intérêt n’est pas une surprise ! On parle d’un défenseur central gaucher de 18 ans, titulaire indiscutable en Bundesliga. Il suscite de l’intérêt. Il est très lucide. Très concentré et déterminé, et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », confirme le directeur sportif du Werder Brême pour Sport 1. Pour déloger Coulibaly, il faudra mettre la main à la poche.

Karim Coulibaly, c’est entre 40 et 50M€

Sous contrat jusqu’en 2029, Coulibaly ne sera pas bradé. Formé à Hamburg, le numéro 31 du Werder Brême figure en bonne place sur la liste de l’entraîneur du Paris SG, Luis Enrique. Pour laisser partir son jeune défenseur central, le club allemand réclamerait entre 40 et 50 millions d’euros. Un prix XXL que Luis Campos pourrait tenter de faire baisser. Affaire à suivre…

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