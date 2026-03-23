PSG : Luis Enrique tient le successeur d’Ousmane Dembélé !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, pourrait avoir trouvé la solution pour combler les lacunes de son attaquant Ousmane Dembélé dans un secteur de jeu bien précis. Explications.

PSG : Luis Enrique fait un choix fort avec Ousmane Dembélé

Durant la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain a raflé tous les trophées possibles, excepté la Coupe du Monde des Clubs perdue en finale face à Chelsea en juillet dernier. Pour réussir cette année historique, les Rouge et Bleu ont dû passer notamment par la séance des tirs au but. Toutefois, malgré la réussite du PSG, il n’est pas toujours aisé d’exceller dans cet exercice en plein match.

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Il n’y a qu’à voir les ratés consécutifs de Vitinha, Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué pour s’en rendre compte. Après plusieurs semaines d’observation et de réflexion, Luis Enrique a décidé de prendre ses responsabilités. Ainsi, l’entraîneur du PSG a changé de tireur samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et le succès récolté donne déjà des idées à certains observateurs.

Nuno Mendes, nouveau tireur de pénalty du Paris SG ?

Alors qu’Ousmane Dembélé a été l’un des tireurs de pénalty attitré du Paris SG, Nuno Mendes pourrait désormais lui succéder dans cet exercice pour résoudre les problèmes du club de la capitale dans ce domaine.

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« On en avait parlé lorsque Désiré Doué avait raté son pénalty, on se posait la question et on avait fait des débats sur le fait que cela pourrait devenir un souci les tireurs du PSG qui rataient sans cesse que ce soir Dembélé, Vitinha et donc Doué. Et là Nuno Mendes, c’est ficelé. C’est 100% de réussite, c’est très bien tiré », déclare Walid Acherchour sur le plateau de l’After Foot sur RMC. De son côté, Luis Enrique ne tarit pas d’éloges à l’égard de son latéral gauche portugais.

Luis Enrique sur Mendes : « Il peut même jouer numéro 9 »

Nuno Mendes a été le grand artisan de la victoire du Paris Saint-Germain face à l’OGC Nice, avec un but et une passe décisive. La grande nouveauté a été le positionnement du défenseur de 23 ans, utilisé comme ailier, un rôle qui lui a valu les éloges appuyés de son coach, qui a même envisagé une nouvelle fonction surprenante pour le joueur.

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En conférence de presse, Luis Enrique a, en effet, été interrogé sur l’intégration de l’international portugais au trio offensif. Mieux, le technicien espagnol a même laissé entendre que Mendes pourrait évoluer en tant qu’avant-centre.

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« Je pense que nous avons clairement montré le type d’équipe que nous sommes. Nuno a joué ailier, mais avec la liberté d’évoluer entre les lignes. Il peut aussi jouer numéro 9. Je suis enchanté de voir un joueur avec la capacité technique pour tenir ce rôle d’ailier. C’est une très belle surprise. C’est ça qu’on veut montrer. Nous voulons des joueurs qui aident l’équipe », a déclaré Luis Enrique.

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