ASSE : Le stade Geoffroy-Guichard rénové, pour la Ligue 1 ?

L’ASSE jouera sur une nouvelle pelouse au stade Geoffroy-Guichard, la saison prochaine. En Ligue 1 très probablement !

ASSE : Un appel d’offres lancé pour la renovation de la pelouse du Chaudron

L’ASSE se rapproche de la Ligue 1 à grands pas. Son impressionnante série (6 victoires et 1 nul) devrait la conduire directement dans l’élite, sauf surprise désagréable dans le sprint final. Philipe Montanier et son équipe sont à 6 matchs d’un retour en première division.

Et ils pourraient retrouver une pelouse flambant neuf du stade Geoffroy-Guichard la saison prochaine. D’après les informations de TL7, Saint-Étienne Métropole (SEM) a décidé de rénover l’aire de jeu des Verts. Des travaux sont donc annoncés sur le terrain, dès la fin de la saison.

Propriétaire de l’infrastructure sportive, SEM a déjà lancé un appel d’offres, en vue de la pause d’une nouvelle « pelouse hybride de dernière génération ». L’appel d’offres tient jusqu’au 17 avril 2026 à midi, délai de rigueur.

D’importants travaux d’équipements prévus

Mais pas seulement ! Selon le média ligérien « plusieurs équipements sont intégrés au projet : un système de chauffage, un dispositif d’arrosage par aspersion, ainsi qu’un réseau de drainage performant ».

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Les rénovations annoncées « comprennent également des terrassements, la reconstruction des différentes couches sportives et une mise en conformité globale des pentes et des abords ».

D’après Télévision Loire 7, les travaux devraient démarrer début juin pour prendre fin avant la mi-août, juste avant le début de la saison 2026-2027.

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