‎Mercato OM : Benatia prépare un coup malin à 0€ !

‎Alors que l’OM scrute chaque piste du mercato pour densifier son entrejeu, Mehdi Benatia semble avoir déniché une ouverture inattendue du côté de Londres. Le directeur sportif marseillais, fidèle à son flair, pourrait profiter d’une situation instable à Tottenham pour frapper un grand coup sans se ruiner ni perdre de temps.

‎Mercato OM : Yves Bissouma, le gros coup de Benatia ?

‎À Marseille, il suffit d’un nom pour enflammer la Canebière, et celui d’un milieu des Spurs n’a pas tardé à alimenter les discussions. Yves Bissouma, en instance de départ et visiblement relégué dans la hiérarchie londonienne, représente une opportunité intrigante. Pas forcément la plus simple, ni la plus glamour, mais une affaire potentiellement intelligente.

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‎Le Malien reste un joueur dont l’activité et la lecture du jeu séduisent depuis longtemps les recruteurs européens. Mais ses huit petites apparitions cette saison interrogent. Benatia, lui, ne se laisse pas hypnotiser par les CV : il scrute le présent, jauge l’état de forme et analyse la dynamique. Et dans ce registre, il pourrait bien préférer anticiper plutôt que se jeter sur un joueur en perte de repères.

‎Benatia explore d’autres horizons : la jeunesse avant tout

‎Le directeur sportif olympien ne veut plus d’un milieu qui joue à l’essuie-glace. Il veut de l’énergie neuve, de la projection, du volume. Et à ce petit jeu, certains profils séduisent largement plus que celui du Spur. Parmi eux, Arthur Avom, révélation lorientaise, coche des cases essentielles : polyvalence, explosivité, régularité.

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À 21 ans, le Camerounais a déjà prouvé qu’il savait tenir une équipe à bout de bras. ‎Plus cher, certes, mais bien plus en phase avec la stratégie d’un Olympique de Marseille qui veut à la fois rajeunir et revaloriser son effectif. Un pari mesuré, dans une période où chaque euro doit être placé avec une précision chirurgicale.

‎La tentation italienne : une piste qui n’a pas dit son dernier mot

‎Marseille garde également un œil attentif sur l’Italie. L’Inter, géant parfois encombré de talents en quête de minutes, pourrait ouvrir la porte à un prêt d’Andy Diouf. Le Français, étincelant sous le maillot lensois l’an passé, peine à exister en Serie A. Une situation idéale pour un Olympique de Marseille spécialiste des relances gagnantes.

‎Et puis, comment oublier la piste Da Cunha, déjà approchée cet hiver ? Avec Côme inflexible mais pas infini, Benatia pourrait revenir à la charge. Le joueur, affûté et décisif cette saison, représente exactement ce que Marseille recherche : ambition, percussion, caractère.

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