Annoncé comme piste de Tottenham Hotspur pour succéder à Igor Tudor, l’ex-coach de l’OM, Roberto De Zerbi se retrouve au cœur d’une polémique en Angleterre. Plusieurs groupes de supporters londoniens ont publiquement exprimé leur opposition à une éventuelle nomination de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi déjà contesté à Tottenham par des groupes de supporters

Ce vendredi, selon L’Equipe, Proud Lilywhites, Women of the Lane et Spurs Reach ont partagé un message clair à l’endroit de Roberto De Zerbi : « No to De Zerbi ». Une prise de position contre le technicien italien qui ne s’explique pas par la raison qui fait de lui une cible des dirigeants de Tottenham. Reconnu pour son style de jeu et son passage remarqué sur le banc marseillais, il a la légitimité pour coacher les Spurs au stricte point sportif.

Mason Greenwood au cœur du rejet des supporters

Pourquoi les supporters de Tottenham ne veulent-ils pas de Roberto De Zerbi ? La réponse se trouve dans un épisode de son passage à l’Olympique Marseille. L’italien est critiqué pour avoir défendu Mason Greenwood, alors dans le débat public à Londres pour une affaire de violences conjugales.

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Pour Women of the Lane, cette position du technicien est un problème « sur son jugement et son leadership ». Du côté de Proud Lilywhites, le message est tout aussi ferme : les progrès pour rendre le football plus inclusif « ne sauraient être compromis » par un coach controversé à leurs yeux.

Autrement dit, au-delà du terrain, c’est une question de valeurs qui est posée. Et pour une bonne partie des supporters, De Zerbi ne correspond pas à l’image que doit incarner leur club et leur futur entraîneur.

Une candidature fragilisée malgré la situation d’urgence des Spurs

Cette fronde joue contre Tottenham qui traverse une saison difficile en Premier League. Le club londonien pointe à une très inquiétante 17e place au classement, avec seulement 7 victoires, 9 matchs nuls et 15 défaites. Un bilan très éloigné des résultats du leader Arsenal FC, large dominateur du championnat.

Avec cette position des fans du club, le choix du prochain entraîneur devient un peu plus difficle. Et la contestation de De Zerbi par les fans pourrait contraindre les dirigeants à cibler un autre profil, peut-être moins attrayant que l’ancien technicien de l’OM.

Une trajectoire solide mais une image fragilisée

Depuis la fin de sa carrière de footballeur, Roberto De Zerbi a entraîné huit clubs en Italie, en Ukraine, en Angleterre et en France. Son passage sur le banc de l’Olympique de Marseille est l’un des plus intéressant sur son CV pour la dimension du club phocéen. Il a quitté l’écurie olympienne avec un bilan comportant 39 victoires, 9 matchs nuls et 21 défaites.

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Mais aujourd’hui, son image écornée dépasse le cadre sportif. À Londres, elle est désormais associée à une controverse qui pourrait freiner ses ambitions.

Une reprise compromise pour De Zerbi ?

La situation de Roberto De Zerbi se complique puisqu’il est sans club depuis son départ de l’OM. Aucun club ne lui a jusque là fait d’approche concrète et cette affaire pourrait empêcher sa reprise de service à Londres dans les prochaines semaines.

Analyse : une fracture entre football et valeurs

Ce dossier confirme l’évolution du football moderne. Les entraîneurs ne sont plus jugés uniquement sur leurs résultats qu’ils peuvent obtenir, mais aussi sur leurs conduites ou prises de position sur des sujets de la société.

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Dans le cas de De Zerbi, ce ne sont ni ses compétences tactiques ni son parcours qui sont remis en cause, mais une déclaration passée. Les valeurs et la communication pèsent désormais bien plus que les performances dans le football.

Pour Tottenham, le choix du prochain entraîneur ne sera pas simple et pas seulement sportif. Il sera aussi politique

Ce qu’il faut retenir :

À noter que Roberto De Zerbi est ciblé par Tottenham, mais que les supporters de ce club londonien ne veulent pas de lui. L’ex-coach de l’OM n’est donc pas près de reprendre du service sur un banc.