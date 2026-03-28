Mercato ASSE : Saint-Étienne s’offre le fils d’un ancien Vert

L‘ASSE continue de cultiver son ADN formateur avec la signature d’Eden Linganzi, fils d’un ancien joueur stéphanois. À seulement 14 ans, le jeune attaquant s’inscrit déjà dans une histoire familiale et sportive qui fait vibrer le Forez.

‎Mercato ASSE : Un retour aux sources chargé d’émotion

‎Après un passage éclair à l’OGC Nice, Eden Linganzi retrouve le maillot vert de ses débuts. Ce retour dans le Forez n’est pas anodin : il illustre à la fois son attachement au club et la confiance des éducateurs stéphanois. Sur le terrain, le jeune offensif se distingue par sa technique, sa vivacité et son sens du jeu, déjà capables de faire la différence dans les zones décisives.

Lire aussi : Mercato ASSE : Une signature hautement symbolique actée

‎Pour le club, il ne s’agit pas simplement d’une signature de plus. Eden représente la continuité d’un projet ambitieux fondé sur la formation et la transmission des valeurs stéphanoises. À 14 ans, franchir ce cap de contrat aspirant marque une étape symbolique, mais également le début d’un parcours semé de défis.

‎Linganzi, un nom qui résonne au Stade Geoffroy-Guichard

‎Le nom Linganzi n’est pas inconnu dans le Forez. Amine Linganzi, père d’Eden, a porté le maillot vert lors de la saison 2008-2009, incarnant l’ADN du club et la fierté d’une génération passée. La signature de son fils fait résonner cette histoire familiale avec une intensité particulière. ‎Amine Linganzi n’a pas caché son émotion sur les réseaux sociaux.

À voir

‎Mercato ASSE : Un loft XXL se prépare avant la montée

Lire aussi : ASSE Mercato : KSV étudie 5 dossiers, des départs en vue

‎« 20 ans après, je me retrouve avec mon fils et mon ancien entraîneur, Jean-Philippe Primard. Qui l’eut cru ? Félicitations mon fils pour ton contrat avec notre club de cœur Ce n’est qu’un début, la route est longue et semée d’embûches, mais Dieu est là pour t’accompagner », s’est-il réjoui. ‎Ces mots traduisent à la fois la fierté d’un père et l’attachement profond à l’ASSE, où passé et présent se mêlent pour écrire une nouvelle page du club.

‎La promesse d’une nouvelle génération

‎Avec Eden Linganzi, Saint-Étienne mise sur l’avenir. Le club ligérien, en pleine reconstruction, voit dans ces jeunes talents la possibilité de retrouver son identité et de bâtir un projet durable. La route est encore longue, mais l’environnement familial et l’encadrement solide du centre de formation offrent des garanties prometteuses.

‎Pour les supporters, cette signature est bien plus qu’un simple transfert : elle symbolise l’espoir de voir éclore un futur grand du football stéphanois, nourri par la passion et les valeurs du club. Eden Linganzi est peut-être au tout début d’une aventure qui pourrait marquer durablement le Forez.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un grand rival sabote un gros dossier de KSV

À voir

‎PSG-EdF : Après Dembélé, Désiré Doué inquiète !

ASSE : Quand Montanier analyse le match France – Brésil

ASSE Mercato : Décevantes, deux recrues déjà sur le marché