‎Mercato ASSE : Un loft XXL se prépare avant la montée

‎À l’orée d’un printemps décisif, l’ASSE avance à pas mesurés mais déterminés vers une possible renaissance en Ligue 1. Et dans l’ombre de cette dynamique éclatante, la direction trace déjà les contours d’un loft XXL, symbole d’un grand ménage annoncé pour préparer l’avenir avec méthode et fermeté.

‎Mercato ASSE : Des cadres poussés vers la sortie

‎À Saint-Étienne, la tradition veut que l’on ne s’attarde pas trop sur le passé. Et cette fois encore, certains visages familiers s’apprêtent à quitter le Forez sans bruit, presque sur la pointe des crampons. Plusieurs trentenaires, piliers d’hier mais moins indispensables aujourd’hui, devraient clore leur chapitre chez les Verts. Le club, engagé dans une course effrénée vers la montée, ne souhaite plus naviguer avec des joueurs dont l’impact sportif s’est effrité au fil des mois.

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‎L’état-major stéphanois fait le choix de l’anticipation. Départs libres, contrats non prolongés, virage stratégique assumé : l’ASSE préfère alléger sa masse salariale plutôt que prolonger l’inévitable. Une transition qui sonne comme un hommage discret à ces soldats du quotidien, mais aussi comme une nécessité face aux exigences d’un retour en Ligue 1 où chaque détail compte.

‎Les recrues décevantes bientôt libérées : un ménage indispensable

‎À l’Etrat, certains dossiers semblent déjà pliés. Des joueurs arrivés récemment, censés apporter fraîcheur et concurrence, n’ont finalement jamais su accrocher la marche stéphanoise. Entre méformes persistantes et intégrations ratées, plusieurs recrues devraient faire leurs valises dès le coup de sifflet final de la saison, direction un ailleurs moins exigeant.

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‎Le club espère, au passage, récupérer quelques liquidités précieuses. Si les performances sportives actuelles nourrissent l’optimisme d’un peuple vert galvanisé, les comptes, eux, rappellent que la remontée ne pourra se faire qu’avec un groupe resserré, cohérent et à la hauteur d’un projet ambitieux. Montanier veut des soldats, pas des figurants : le message est passé.

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