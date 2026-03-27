Mercato PSG : Une offre XXL arrive pour un buteur de Liga

Le PSG a fait de Julian Alvarez l’une de ses priorités du mercato estival. Alors que le club francilien rêve de l’attaquant argentin, l’Atlético de Madrid prépare une contre-offensive financière d’envergure pour verrouiller son joyau.

‎Mercato PSG : Paris avance ses pions, Luis Enrique valide

‎Au fil des semaines, l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez s’est renforcé jusqu’à devenir un dossier prioritaire. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, qui s’est exprimé sur RMC, « il y aura un gros mercato du PSG l’été prochain », avec des arrivées majeures et une « chaise musicale » inévitable dans l’effectif. Dans ce contexte, Luis Enrique, séduit par le profil de l’attaquant argentin, fait pression pour accélérer le dossier.

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‎Joueur total, travailleur acharné, champion du monde en 2022, Alvarez coche toutes les cases de l’attaquant moderne. Une configuration qui ne laisse évidemment pas indifférent Luis Campos, toujours en quête de talents capables de dynamiser un secteur offensif parisien appelé à bouger cet été.

‎Un intérêt ancien… et ravivé

‎Le nom d’Alvarez n’est pas nouveau dans les couloirs du Parc des Princes. Comme l’a dévoilé le journaliste Romain Collet-Gaudin, Paris s’était déjà positionné il y a deux ans pour attirer le joueur. Le dossier avait alors été mis en pause, mais jamais enterré. Aujourd’hui, les signaux semblent au vert pour relancer la machine.

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‎L’Argentin, étincelant sous les couleurs de l’Atlético, voit sa situation agiter l’Europe entière. Barcelone suit également le dossier de près, et rêve de faire de lui l’héritier naturel de Robert Lewandowski. Une concurrence féroce qui oblige le PSG à s’activer rapidement pour ne pas laisser filer une cible de ce calibre.

‎L’Atlético prêt verrouiller l’avenir de son buteur

‎Face aux courtisans, l’Atlético de Madrid refuse de se laisser dépouiller. Le quotidien MARCA révèle que les Colchoneros préparent une offre de prolongation XXL pour sceller l’avenir du joueur. Diego Simeone, qui en a fait une pièce essentielle de son système, souhaite impérativement le conserver.

🚨 𝗟’𝗔𝗧𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 𝗝𝗨𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗔𝗟𝗩𝗔𝗥𝗘𝗭 🇦🇷 𝗘𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗟𝗨𝗜 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗫𝗫𝗟. 🤑❤️🤍



Les Colchoneros sont au courant de l’intérêt du Barça et ne comptent pas rester les bras croisés.



Les… pic.twitter.com/klPglh5Ugk — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

‎Selon la presse espagnole, cette prolongation atteindrait les 10M€ annuels, faisant de Julian Alvarez le joueur le mieux payé du club. Une manœuvre musclée, presque un message adressé à Paris : il faudra sortir l’artillerie lourde pour espérer le déloger. L’été s’annonce très mouvementé.

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