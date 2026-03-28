Mercato OM : Rebondissement pour Benjamin Pavard  

La direction de l’OM pourrait lever l’option d’achat de Benjamin Pavard à une condition. Le club phocéen doit se qualifier pour la C1.

Mercato : l’OM va-t-il garder Benjamin Pavard ?

L’avenir de Benjamin Pavard à l’OM reste flou. Actuellement prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat, le défenseur ne connaît pas encore sa destination future. Les dirigeants marseillais préfèrent observer ses performances jusqu’au terme de la saison avant de trancher.

Le retour du champion du monde sur le sol français a séduit les supporters. Mais l’espoir initial entourant sa venue s’effrite. Arrivé pour renforcer la défense olympienne grâce à son expérience acquise au Bayern Munich et en Italie, Pavard peine à convaincre.

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Il joue, certes, mais ce n’est pas encore à la hauteur des attentes. Si Habib Beye lui maintient sa confiance, c’est principalement parce que l’infirmerie marseillaise reçoit de beau monde dans ce secteur de jeu. La presse italienne estime que l’Olympique de Marseille hésite à débourser les 15 millions d’euros prévus. Pourtant, le joueur se plaît dans la cité phocéenne. Il serait même disposé à réduire ses exigences salariales pour rester.

Dès le 30 juin, le joueur retournera à Milan. Si les hommes de Habib Beye valident le ticket pour la Ligue des Champions, le club phocéen pourra avoir de ressources financières pour tenter de le garder. C’est la condition principale pour qu’il reste à Marseille.

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