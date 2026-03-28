Mercato ASSE : KSV boucle deux dossiers sensibles !

‎‎À l’ASSE, la direction n’a pas traîné pour trancher deux dossiers sensibles du mercato. Entre patience, ambition et stratégie à long terme, KSV confirme une ligne claire : bâtir un projet solide autour de jeunes talents amenés à exploser dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Saint-Étienne verrouille ses paris de jeunesse

‎À l’heure où certains clubs s’agitent au moindre coup de vent, l’ASSE version Kilmer Sports avance avec un calme presque clinique. Dès son arrivée, l’actionnaire américain a imposé un cap : recruter jeune, former, développer, et ne jamais flancher au premier accroc. Une philosophie qui s’applique pleinement aux cas Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic, deux recrues estivales encore en rodage mais dont l’avenir est désormais scellé.

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‎Traoré, 18 ans, arrivé du Sénégal, découvre l’Europe avec l’humilité des premiers pas. Cinq minutes en Ligue 2, des pépins physiques à répétition, et deux matchs seulement avec la réserve : un bilan famélique, certes, mais insuffisant pour remettre en cause la confiance du club. À L’Étrat, on le répète : le potentiel se mesure sur plusieurs saisons, pas sur une poignée d’apparitions, rapporte Peuple-Vert.

‎Stojkovic, investissement lourd mais conviction intacte

‎À droite, le dossier Stojkovic aurait pu inquiéter plus d’un dirigeant. Recruté près de 3 M€, le Serbe n’a disputé que deux rencontres professionnelles. Pourtant, derrière les chiffres maigres se cache un joueur travailleur, appliqué, et surtout en pleine adaptation à l’intensité du football français. Ses douze rencontres en réserve ont permis aux entraîneurs d’entrevoir aussi bien ses qualités que les réglages indispensables.

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‎Loin de céder à la nervosité, KSV maintient le cap : les deux joueurs resteront et seront jugés sur le long terme, précise la même source. Une décision stratégique qui répond à une question clé : Saint-Étienne prépare-t-il un projet durable ou un mercato panique ? La réponse est limpide.

‎Une vision à long terme qui structure déjà la saison prochaine

‎Dans un effectif où plusieurs départs majeurs sont attendus, sécuriser l’avenir des jeunes n’est pas un luxe, mais une nécessité tactique. Traoré et Stojkovic sont liés à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2029 : un signe fort que le club refuse les cycles courts et les ambitions bricolées.

‎Ce choix, audacieux pour certains, cohérent pour d’autres, témoigne d’une réalité : l’ASSE n’est plus en réaction. Elle anticipe, construit et prépare, pierre après pierre, un futur qui doit lui permettre de retrouver le haut niveau. Et dans cette reconstruction, les deux jeunes latéraux ne sont pas des figurants, mais des paris assumés.

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