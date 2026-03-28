ASSE Ligue 2 : Quels enjeux avant le sprint final

Dominée par l’ESTAC et l’ASSE, la Ligue 2 va rendre son verdict en mai 2026. Quels sont les enjeux actuels, avant le sprint final du championnat ?

Ligue 2 : Sprint final, la course reste ouverte

À six journées de la fin de la Ligue 2, ni l’ES Troyes AC, l’actuel leader, ni l’ASSE, son dauphin, sont assurés de monter en Ligue 1. Dans le bas du classement, les trois clubs dans la zone rouge peuvent encore tous se maintenir. Il y a encore 18 points en jeu et la course pour la montée en Ligue 1 et pour le maintien reste ouverte.

L’ESTAC et l’ASSE, un pied en Ligue 1 ?

Troyes (57 points) et l’ASSE (53 points) font la course en tête. À l’issue de la 28e journée du championnat, ils sont les deux qualifiés pour la montée directe en Ligue 1. L’enjeu pour les Troyens et les Stéphanois, qui ont leur destin entre les mains, est donc de confirmer leurs résultats lors des 6 derniers matchs, afin de retrouver l’élite.

Le Mans, le Red Star et Reims s’accrochent dans le Top 5

Derrière les Verts, Le Mans FC (50 points), le Red Star (47 points) et le Stade de Reims (46 points) complètent le Top 5. Ces trois clubs sont provisoirement qualifiés pour les play-offs. Pour accéder à l’élite, les 3e, 4e et 5e devront d’abord s’affronter en play-off 1 et play-off 2, avant les barrages (aller et retour) contre le 16e de la Ligue 1.

Cependant, Manceaux, Audoniens et Rémois peuvent encore, mathématiquement, espérer finir à l’une des deux premières places du podium. Ce qui leur éviterait les play-off et barrages.

Déjà assurés du maintien, Rodez et Montpellier visent les play-off

À la suite du quintet actuel, Rodez AF (6e avec 44 points) et le Montpellier HSC (7e avec 42 points) sont déjà assurés du maintien en Ligue 2. Amiens SC (23 points), l’actuel barragiste, ne peut plus les rattraper.

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Le maintien en poche, les Ruthénois et les Montpelliérains visent une place dans le Top 5. Ils sont donc dans la course pour la montée en Ligue 1.

Lutte serrée entre Dunkerque, Annecy, Guingamp et Pau

Dans le ventre mou du classement, l’USL Dunkerque (8e), le FC Annecy (9e), l’EA Guingamp (10e) et Pau FC (11e) comptent chacun 39 points. Ils sont départagés au classement par la différence de buts.

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Avec 7 points de retard sur le 5e, ils rêvent tous de faire une série dans la dernière ligne droite de la saison, en espérant accrocher une place en play-off.

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Néanmoins, ils n’ont plus les cartes en main pour atteindre leur but. Leur sort dépend fortement des résultats des clubs classés devant eux. Ils doivent espérer de faux pas pour ces derniers.

Boulogne, Grenoble, Clermont et Nancy menacés de relégation

L’US Boulogne (12e avec 34 points), Grenoble Foot (13e avec 30 points), Clermont Foot (14e avec 28 points) et l’AS Nancy (15e avec 28 points) ne sont pas encore sauvés. À portée des trois derniers, ils sont aussi menacés de relégation en National.

Cependant, ils ont leur carte en main pour se maintenir. Ils devront prendre le maximum de points lors des derniers matchs pour se maintenir en Ligue 2.

Amiens barragiste, Laval et Bastia relégables

Dans le bas-du tableau, Amiens SC est 16e et barragiste. Respectivement avant-dernier et dernier, le Stade Lavallois (23 points) et le SC Bastia (20 points) sont relégables. Ils ne sont pas condamnés à 6 journées de la fin de la saison, mais ils sont mal embarqués pour se maintenir.

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