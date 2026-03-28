ASSE : Belgique, un message fort tombe pour Lucas Stassin

Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, a reçu un message de Rudi Garcia et Kévin De Bruyne, avant de valider sa première sélection en équipe A de Belgique.

ASSE : Lucas Stassin avec la Belgique avant le Mondial

Malgré sa présence en Ligue 2 avec l’ASSE, Lucas Stassin a été appelé par le sélectionneur de Belgique pour la première fois. À moins de trois mois de la Coupe du monde, il est dans le groupe des « Diables Rouges », pour les matchs amicaux face aux États-Unis, ce samedi (19h30) et le Mexique, mercredi prochain (1h00).

Rudi Garcia souhaite évaluer le buteur des Verts avec son équipe, après ses 12 sélections et 5 buts inscrits avec les Espoirs belges.

Lukaku absent, une opportunité pour Stassin ?

En l’absence de plusieurs cadres de la sélection, dont Romelu Lukaku, Lucas Stassin (21 ans) devrait avoir du temps de jeu pour convaincre le technicien français. Il devra surtout saisir l’opportunité, comme l’espère Rudi Garcia.

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« Nous avons de grands joueurs qui ne sont pas là. Mais si vous manquez de quelque chose, c’est une possibilité pour les autres. […]. Il devient important pour moi et pour eux de jouer beaucoup « , a-t-il prévenu.

Le numéro 9 de l’équipe de Saint-Etienne doit immédiatement répondre aux exigences du très haut niveau, pour espérer figurer sur la liste définitive de la Belgique pour le Mondial 2026.

Diables Rouges : De Bruyne voit le joueur de l’ASSE parmi la relève

Cadre de l’équipe des Diables Rouges, Kévin De Bruyne (34 ans, 115 sélections) avoue que les jeunes et nouveaux joueurs de la sélection ont des places à aller chercher. Il pense évidemment à la relève. « Plus il y a de talents, mieux c’est. Il viendra un moment où nous, anciens, ne pourrons plus jouer », a-t-il glissé.

La balle est dans le camp de Lucas Stassin. À lui de confirmer tout son talent et de répondre positivement à la confiance de Rudi Garcia, dont il bénéficie.

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