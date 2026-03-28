ASSE : Lassana Traoré, erreur de casting ou pari assumé ?

Recruté au Sénégal par l’ASSE pendant le mercato d’été 2025, Lassana Traoré est confronté à un souci d’adaptation. Le club s’est engagé à l’accompagner.

ASSE : Lassana Traoré n’a pas réussi à s’imposer dans le groupe pro

Arrivée à l’ASSE en juillet dernier, en provenance du Diambars FC du Sénégal, Lassana Traoré devait intégrer l’équipe professionnelle directement. Comme l’avait indiqué Loïc Perrin, lors de sa signature officielle :

« Lassana est un joueur que nous avons supervisé au Sénégal et auquel nous avons été immédiatement sensibles. L’idée est à présent de l’intégrer au groupe professionnel. […]. L’idéal pour lui sera de gratter un maximum de temps de jeu sur cette première saison en Vert ».

Un gros souci d’adaptation pour le jeune Sénégalais

A un mois et demi de la fin de la saison, le défenseur de 18 ans n’a pas réussi à n’imposer dans l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne. Il n’a joué que 5 minutes lors de la 1re journée de la Ligue 2, le 9 août 2025, avant de disparaître du groupe. Lassana Traoré n’a pas non plus joué avec la Réserve où il a fait seulement 2 apparitions depuis septembre 2025.

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« Il va avoir besoin d’un temps adaptation », avait prévenu le directeur sportif stéphanois. Cependant, cela fait quand même 9 long mois qu’il est arrivé dans le Forez. Outre son adaptation compliquée en France, l’international U20 sénégalais est confronté à un souci physique. Il a souvent une gêne aux quadriceps.

D’ailleurs, le staff technique de l’ASSE a dû repositionner Ben Old au poste d’arrière gauche, pour dépanner.

Recrutement de Traoré au Sénégal : un pari risqué, mais assumé

Alors que Lassana Traoré est présenté comme une erreur de casting et annoncé sur le départ, Peuple-Vert évoque un pari sur l’avenir, un peu risqué, mais entièrement assumé par la direction stéphanoise.

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Le média spécialisé reconnaît une adaptation au football français plus délicate que prévu, mais indique que le recrutement du jeune défenseur est un « investissement sur l’avenir, plus que sur l’instant présent ».

Selon les informations de la source, l’ASSE « est consciente du risque qu’implique le recrutement à l’étranger, sur des profils jeunes ». Elle s’engage dans un « accompagnement adapté » du jeune joueur.

La saison de Lassana Traoré est certes « perturbée, mais rien n’est remis en cause sur le long terme, le potentiel est là », d’après les explications de P-V. Le staff technique de Saint-Etienne lui garderait sa confiance pour l’avenir.

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