Mercato ASSE : 5M€ ! Saint-Étienne a trouvé le renfort parfait

L’ASSE n’a plus l’intention de regarder passer les bonnes affaires du mercato. À l’heure où le club prépare son retour dans l’élite, les Verts ont ciblé un profil rare, estimé à 5M€, capable de redonner du souffle et du génie à leur entrejeu. Une opération audacieuse qui pourrait bien changer l’allure de l’équipe dès son retour en Ligue 1.

‎Mercato ASSE : Saint-Etienne prépare son retour en Ligue 1

‎Si l’ASSE scrute le marché avec un soin quasi chirurgical, c’est parce que le retour en Ligue 1 exige autre chose qu’un simple ravalement. Les dirigeants stéphanois le savent : pour stabiliser le club, il faut un joueur capable d’incarner le nouveau cycle. Et c’est là que l’opportunité à 5M€ prend tout son sens, tant le profil visé coche toutes les cases d’un renfort structurant. Selon Mediafoot, les Verts s’intéressent à Martin Adeline.

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Le joueur de 22 ans réalise une saison XXL avec Troyes, l’actuel leader de Ligue 2, grâce à ses 8 buts et 11 passes décisives en 31 matchs. ‎Dans l’ombre, le RC Lens observe également la manœuvre, conscient que la moindre hésitation pourrait lui coûter cher. Les deux clubs avancent masqués, mais l’enjeu dépasse la simple compétition : il s’agit d’un bras de fer sur le futur du milieu de terrain français.

‎Martin Adeline, un profil taillé pour la Ligue 1

‎Le joueur ciblé présente ce mélange rare de volume de jeu, clairvoyance technique et sens du tempo que Philippe Montanier réclame dans son effectif. Sa polyvalence, créateur entre les lignes ou relayeur à haute intensité, correspond parfaitement au style que l’entraîneur veut imprimer.

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‎Saint-Étienne ne cherche pas un pari, mais un garant de stabilité. À 5M€, le rapport qualité/prix est presque insolent pour un club qui avance avec prudence. Et la stratégie du club forézien est clair : sécuriser un élément moteur avant même que la concurrence ne se réveille complètement.

‎Pourquoi Saint-Etienne semble en avance ?

‎L’avantage stéphanois est simple : un projet à reconstruire souvent séduit davantage qu’une place dans un effectif déjà établi. L’assurance d’un rôle majeur, l’ambition retrouvée du Chaudron et une montée bien engagée créent un contexte irrésistible. ‎

La question implicite trouve sa réponse : oui, l’AS Saint-Etienne vise un renfort majeur à 5M€, et oui, ce choix s’inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie, celle de bâtir un milieu capable de survivre à la densité de la Ligue 1.

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