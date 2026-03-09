Mercato OM: Coup de tonnerre sur l’avenir de Medhi Benatia

Démissionnaire, Medhi Benatia a été convaincu par Frank McCourt de rester en fonction à l’OM. Mais l’avenir du directeur sportif marseillais pourrait connaître un tournant inattendu à l’issue la saison.

Mercato : Medhi Benatia rembarre un club anglais pour l’OM

Après avoir initialement annoncé sa démission, Medhi Benatia a finalement choisi de rester jusqu’à la fin de la saison, suite à une demande du propriétaire Frank McCourt. « Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas laisser le club dans cette situation. J’ai accepté la requête du propriétaire de rester par sens des responsabilités. Il n’y avait ni intrigue ni lutte de pouvoir », avait notamment déclaré Medhi Benatia dans une interview accordée au journal La Provence.

Lisez aussi : Ça chauffe à l’OM : L’attitude de Medhi Benatia inquiète !

À voir

Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !

Pour rappel, Benatia avait annoncé sa démission à la mi-février, peu après le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Dans un message poignant publié sur les réseaux sociaux, l’ancien international marocain avait exprimé son mécontentement croissant face aux « tensions autour de la gestion » de l’Olympique de Marseille.

S’il doit en théorie poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la saison, l’ancien collaborateur de Pablo Longoria n’écarterait pas forcément l’idée de rester plus longtemps à l’OM après avoir repoussé une offre de Tottenham. En effet, selon les informations de Média Foot, les Spurs seraient fortement intéressés par le profil du dirigeant de l’Olympique de Marseille pour le poste de directeur sportif.

Lisez aussi : Mercato OM : Après Longoria, Medhi Benatia quitte le navire

À voir

PSG Mercato : Bradley Barcola répond à l’intérêt de M United

Mais la source francilienne rapporte que « Medhi Benatia ne donnera pas suite à cette proposition. Il ne souhaite pas quitter l’OM dans le contexte actuel. Et il envisage même, contrairement aux bruits récents, de rester au club cet été. Tout dépendra des moyens mis à sa disposition pour reconstruire l’effectif avec Habib Beye. »

Le propriétaire américain, Frank McCourt, présent depuis 2016, s’active désormais pour trouver de nouveaux investisseurs capables de soutenir le club financièrement.

Lire la suite sur l’OM

Annonce officielle à l’OM : Medhi Benatia est enfin fixé

OM secoué par un clash inattendu : Medhi Benatia impliqué

À voir

Mercato: Le PSG vise une extraordinaire signature à Man City

Mercato OM : Medhi Benatia décide de quitter Marseille