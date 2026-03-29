Mercato PSG : Débouté pour Kvara, Arsenal fonce sur un Titi

Débouté par Luis Campos pour Khvicha Kvaratskhelia, déclaré intransférable, Arsenal serait désormais positionné pour recruter un jeune talent du PSG lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le PSG ferme la porte à Arsenal pour Kvaratskhelia

En quête d’un ailier pour la saison prochaine, Arsenal s’intéresse à Khvicha Kvaratskhelia. D’après The Independent, les Gunners auraient inscrit le nom de l’attaquant du PSG sur leur short-list. L’entourage de l’international géorgien ne serait d’ailleurs pas opposé à un départ vers la Premier League. Cependant, du côté de la capitale française, la position est très claire.

Arrivé il y a un peu plus d’un an et sous contrat jusqu’en 2029, Khvicha Kvaratskhelia est jugé intouchable. Une fermeté confirmée par Fabrizio Romano, qui confirme également l’intérêt du club anglais, qui suit de près la situation de l’ancien joueur de Naples, particulièrement en forme ces dernières semaines.

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Considéré comme un pilier du projet parisien, Kvaratskhelia fait partie des joueurs sur lesquels le Paris SG souhaite construire dans la durée. Malgré l’intérêt d’un club majeur comme Arsenal, aucune discussion n’est envisagée. Face à la difficulté de déloger Kvaratskhelia, Arsenal pourrait jeter son dévolu sur un autre protégé de Luis Enrique.

Ibrahim Mbaye vers la Premier League ?

Auteur de performances marquantes ces dernières semaines, notamment en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia s’impose comme l’un des hommes forts du moment au Paris Saint-Germain. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer le PSG se séparer d’un joueur recruté pour plus de 70 millions d’euros il y a à peine un an.

Face à l’intransigeance de leurs homologues parisiens, les dirigeants d’Arsenal viseraient désormais Ibrahim Mbaye pour renforcer l’effectif de Mikel Arteta la saison prochaine. D’après les informations de SportsBoom, les Gunners auraient notamment observé à plusieurs reprises le Titi de 18 ans cette saison.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le jeune international sénégalais pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure à l’étranger, lui qui a un peu disparu dans la rotation établie par Luis Enrique au PSG depuis son retour de la CAN 2025. Arsenal semble en tout cas déterminé à aller piocher au PSG pour renforcer son effectif pour la saison prochaine. Pour rappel, le natif de Trappes est évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. Affaire à suivre…

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