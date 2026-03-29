Coup de tonnerre : Le PSG terrasse le Barça pour Rashford !

Avec des finances sous surveillance, le Barça pourrait assister impuissant au transfert de Marcus Rashford vers le PSG. Manchester United attend du cash pour son attaquant de 28 ans et le Paris SG serait prêt à payer.

Mercato : Le PSG s’acharne sur le Barça

Alors que le mercato estival s’annonce à grands pas, le Paris Saint-Germain semble vouloir piller le FC Barcelone. D’après les informations de la presse espagnole, plusieurs joueurs de Hansi Flick seraient notamment visés par Luis Campos et Luis Enrique. En effet, selon le site El Nacional, les dirigeants parisiens seraient intéressés par le renfort de Jules Koundé et d’Éric Garcia.

En attaque, Raphinha et Marcus Rashford seraient aussi sur les tablettes du PSG pour cet été. Si la situation des trois premiers cités est plus complexe, le dossier Rashford pourrait facilement s’ouvrir pour le PSG. L’attaquant de Manchester United fait l’objet d’un prêt au Barça depuis l’été dernier. Assortie d’une option d’achat, l’opération devait permettre au club catalan de conclure son transfert définitif pour 30 millions d’euros.

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Un montant largement abordable pour un joueur de ce niveau, mais qui parait désormais compliqué pour les Blaugranas. Face à une situation financière délicate, le leader de la Liga souhaite renégocier un deal avantageux avec les Red Devils. Pour la saison prochaine, le Barça aimerait solliciter un nouveau prêt, ou un paiement échelonné du montant de la clause libératoire de la star anglaise.

Deux options rejetées par Manchester United qui veut encaisser le chèque dès cet été afin d’investir sur l’arrivée d’un nouvel élément offensif. En d’autres termes, soit le Barça lève l’option d’achat fixée l’été dernier, soit Marcus Rashford revient en Angleterre pour être transféré dans un autre club, notamment le Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi attend juste un signe de Marcus Rashford

D’après les renseignements obtenus par CaughtOffside, les dirigeants de Manchester United aimeraient désormais rapatrier Marcus Rashford, puisque ce scénario pourrait lui permettre de réaliser un transfert plus important. Le média britannique assurant que le Paris Saint-Germain et l’AC Milan étant déjà positionnés pour récupérer l’international anglais.

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Bien évidemment, les pensionnaires de Camp Nou gardent la priorité tant que l’option d’achat reste valable, mais la présence des Parisiens gêne forcément les plans de Joan Laporta et Deco. Manchester n’ayant aucun intérêt à renégocier. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi, grand admirateur Marcus Rashford, n’attendrait qu’un signe du joueur pour dégainer pour l’envoyer à Paris.

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