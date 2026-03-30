ASSE Mercato : Un important départ annoncé à Saint-Etienne

L’ASSE se prépare au départ d’un responsable du club, à l’issue de la saison. Un important changement dans l’organigramme stéphanois se profile donc.

Mercato : Arnaud Chausi, le Stadium Manager sur le départ

Alors que l’ASSE est à fond dans la course pour son retour en Ligue 1, un important changement en interne est annoncé : le départ du Stadium Manager, Arnaud Chausi. D’après les informations d’Evect, il va quitter le club stéphanois à l’été.

Débarqué dans le Forez à la fin de l’année 2024, en provenance de Clermont, le manager ne s’installera pas durablement au club détenu par Kilmer Sports Ventures. Il repartira un an et demi seulement après son arrivée discrète chez les Verts.

Selon la précision de Peuple-vert, l’une des priorités d’Arnaud Chausi était de structurer et de piloter les infrastructures de l’AS Saint-Etienne (le stade Geoffroy-Guichard et le centre sportif Robert-Herbin).

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Ce départ oblige évidemment la Direction stéphanoise à se lancer le recrutement d’un nouveau Stadium Manager pour la saison 2026-2027. Il cherche le profil idéal à ce poste à la fois technique et stratégique.

Saint-Etienne : Quel est le rôle du Stadium Manager ?

Selon la précision du média spécialisé, le Stadium Manager à un rôle clé dans l’organisation et l’organigramme d’un club professionnel.

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“À l’ASSE, il ne se limite pas à une simple gestion logistique. Il englobe l’ensemble des opérations liées aux infrastructures. […]. Le Stadium Manager supervise les budgets, pilote les prestataires et coordonne les différents projets d’aménagement. Il joue également un rôle clé dans les relations avec les instances du football, comme la LFP, la FFF ou encore l’UEFA, afin de garantir le respect des normes en vigueur”, indique-t-il.

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