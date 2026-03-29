ASSE : Comment Stassin a transformé sa carrière en 6 mois

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À 21 ans, Lucas Stassin vit une ascension fulgurante à l’ASSE. De ses premiers pas hésitants à Westerlo à l’appel des Diables rouges, l’attaquant de Saint-Etienne a réécrit sa trajectoire en six mois, avec une discipline et une détermination hors norme.
ASSE : Stassin, un rêve d’enfant qui devient tangible
Pour Lucas Stassin, chaque maillot compte, mais celui des Diables rouges avait une aura particulière. Sélectionné pour affronter les États-Unis, le jeune attaquant de l’ASSE se retrouve face à la concrétisation d’un rêve qu’il caressait depuis toujours. Inspiré par Romelu Lukaku, il a franchi le cap d’oser entrer en contact avec son idole, une démarche encouragée par son entourage et qui a marqué un tournant décisif dans sa confiance.
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La symbolique est forte : marcher dans les pas de Lukaku, sentir la pression d’une sélection nationale et se confronter à l’élite du football. Pour Stassin, ce moment n’est pas seulement un honneur, c’est un moteur. Chaque entraînement, chaque match est désormais vécu avec l’intensité d’un apprentissage permanent.
Une discipline hors du commun
Le déclic est venu à la trêve hivernale. Lucas Stassin a décidé de reprendre sa carrière en main, avec un programme millimétré : entraînement, récupération, musculation, nutrition strictement contrôlée. « Papa, maintenant je m’y remets », confiait-il alors selon son père Stéphane, signe d’une volonté inébranlable. Il a même intégré un coach mental et un analyste vidéo pour maximiser ses progrès.À voirPSG-EdF : Le verdict tombe pour Désiré Doué avant la Colombie
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Cette routine, exigeante au quotidien, a demandé des sacrifices : isolement, renoncement aux sorties, concentration totale. Chaque détail était pensé pour optimiser ses performances. Le résultat ? Une montée en puissance spectaculaire qui lui a permis de redevenir un joueur incontournable pour l’ASSE et de s’affirmer comme un espoir solide du football belge.
Un mental forgé pour l’avenir
Lucas Stassin n’oublie pas d’où il vient. Son père, ancien joueur, lui a rappelé combien une carrière peut basculer à cause d’une blessure. Cette prise de conscience l’a poussé à savourer chaque instant sur le terrain et à rester humble. Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, il se concentre sur l’essentiel : performer pour le club et ses supporters.
Avec sa résilience et son travail acharné, Stassin montre que la persévérance peut transformer une trajectoire. En seulement six mois, il a prouvé qu’un jeune talent peut franchir des étapes décisives, et qu’avec discipline et ambition, les rêves d’enfant peuvent se concrétiser.
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