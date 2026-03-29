INFO Mercato : Ce qui fait courir l’ASSE pour Gauthier Hein

Gauthier Hein pourrait quitter le FC Metz pour s’offrir un nouveau challenge la saison prochaine. Annoncé à l’étranger, le joueur de 29 ans intéresse l’ASSE pour le mercato estival qui s’annonce. Découvrez les dessous de cet intérêt des verts pour l’ailier messin.

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L’ASSE poursuit sa nouvelle stratégie avec le recrutement de jeunes talents à fort potentiel pour le moyen terme. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Étienne a changé de cap. Le club stéphanois mise désormais sur la post-formation. Une stratégie claire : recruter des profils jeunes, à fort potentiel, capables de s’inscrire dans la durée.

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Mais conscients des enjeux immédiats de la montée en Ligue 1, les Verts attirent aussi des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes. Dans cette optique, l’ASSE serait notamment sur les traces de Gauthier Hein qui pourrait quitter les rangs du FC Metz à l’issue de la saison. Revenu à l’été 2024 en provenance de l’AJ Auxerre, l’ailier français pourrait avoir la possibilité de quitter les Grenats lors de ce mercato d’hiver.

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Selon les informations de Marc Mechenoua, l’attaquant messin serait courtisé du côté des États-Unis. En effet, Gauthier Hein serait dans le viseur du FC Dallas. Toujours selon la même source, un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas fuité serait aussi sur le dossier. L’ASSE devra donc se montrer convaincante dans ce dossier intéressant.

Gauthier Hein, un profil qui colle à Philippe Montanier

Après une saison 2024-2025 compliquée, l’AS Saint-Étienne a été relégué en Ligue 2. Le club historique veut alors absolument corriger ce faux pas et valider sa montée dans l’élite le plus rapidement possible. Après un passage difficile sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ASSE a repris du poil de la bête avec l’arrivée de Philippe Montanier, qui totalise six victoires lors des sept derniers matchs.

Si le club stéphanois valide cette montée, il devra recruter en conséquence afin de faire bonne figure en Ligue 1. Si la nouvelle politique repose désormais sur le recrutement de jeunes talents à fort potentiel, le nouvel entraîneur veut également pouvoir s’appuyer sur des joueurs d’expérience afin d’encadrer les jeunes, surtout en cas de retour dans l’élite.

Avec 6 buts et 5 passes décisives cette saison, Gauthier Hein, l’une des rares satisfactions au FC Metz, coche toutes les cases pour s’imposer sous les ordres de Montanier dans le Chaudron. Le natif de Thionville a déjà des capacités physiques importantes pour son âge. Il connaît bien la Ligue 1, il a l’habitude de marquer et travaille pour le collectif.

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Un profil qui correspond parfaitement à l’ADN que souhaite insuffler l’ASSE. Un joueur capable de faire les efforts, de défendre et de s’intégrer dans un projet collectif exigeant. Mais surtout, un joueur prêt à accompagner les jeunes dans le temps. L’ASSE pourrait donc faire partie des clubs, qui pourraient profiter de la situation du FC Metz pour récupérer Gauthier Hein dès la fin de la saison.

Toutefois, il faudra mettre la main à la poche, puisque les dirigeants de la lanterne rouge du championnat de Ligue 1 ne comptent pas brader leur ancien capitaine. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il est valorisé à cinq millions d’euros par le site Transfermarkt.

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