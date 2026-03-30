Mercato ASSE : Quel avenir pour Ben Old à Saint-Etienne ?

Ayant envisagé un départ cet hiver, Ben Old sera-t-il le premier joueur de l’ASSE sur le marché pendant le prochain mercato ? Une première réponse est tombée.

ASSE : Ben Old en difficulté en début de saison

N’étant pas parmi les premiers choix de l’ex-entraîneur de l’ASSE, Ben Old avait peu joué dans la première moitié de la saison. Il avait pris part à 12 bouts de matchs, de la première à la 16e journée de Ligue 2.

« Durant les premiers mois de la saison, j’étais en difficulté à Saint-Etienne, d’autres joueurs m’étaient préféré au poste de milieu offensif. Début décembre, je n’avais été titularisé qu’une seule fois […]. Ensuite, je n’avais joué que 150 minutes sur 14 matchs possibles », a-t-il raconté au Hawke’s Bay Today, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

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Mécontent de son faible temps de jeu, l’ailier de 23 ans a tenté de quitter les Verts pendant le mercato d’hiver. L’option d’un prêt était privilégiée et deux pistes s’étaient ouvertes. « À un moment donné, j’ai même envisagé de partir, ce qui était assez triste. […]. Un prêt au Portugal ou en Belgique a été évoqué. Je ne voulais pas partir, mais je m’y étais préparé mentalement », a-t-il confirmé.

Le Néo-zélandais rebondit au poste d’arrière gauche

Il y a ensuite eu un revirement inattendu. Ben Old a été repositionné au poste d’arrière latéral gauche à la place d’Ebenezer Annan, blessé.

Du coup, l’idée de départ a été abandonnée, parce que le Néo-Zélandais s’est imposé immédiatement à son nouveau poste. « C’est incroyable de voir comment les choses se sont déroulées. J’avais l’impression de révéler davantage mon potentiel et mon vrai style. j’ai commencé à m’épanouir », a-t-il confié.

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Le numéro 11 de l’ASSE a enchaîné depuis la mi-décembre,12 titularisations et des matchs en intégralité. De plus, ses performances sont appréciées par le nouvel entraîneur, Philippe Montanier.

Mercato : Ben Old va-t-il quitter l’ASSE au mercato d’été ?

Cependant, une question demeure sur l’avenir de Ben Old. Son départ sera-t-il remis au goût du jour pendant le mercato d’été. Kilmer Sports Ventures va-t-il trouver un nouvel arrière gauche de prédilection, afin le transférer ?

Épanoui dans son nouveau rôle, Ben Old n’est plus dans la posture de départ. Si l’AS Saint-Etienne monte en Ligue 1 et qu’il continue de performer dans le rôle de piston, il ne devrait pas quitter le club stéphanois. Son contrat est d’ailleurs valide jusqu’en juin 2028.

Cette tendance est confirmée par le concerné. « J’ai déménagé et ma copine vit maintenant avec moi. Je me sens vraiment bien installé. […]. J’ai une excellente relation avec l’entraîneur et avec les joueurs et les supporters sont importants pour moi. […]. Je suis déterminé à aider Saint-Étienne à remonter en Ligue 1 », a déclaré Ben Old, répondant aux interrogations sur son futur.

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