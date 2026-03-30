OL : Communiqué médical, saison terminée pour un blessé ?

La saison est-elle terminée pour Malick Fofana, après seulement deux bouts de match disputés avant la trêve internationale ? Possible, à en croire un communiqué médical le concernant.

OL : Malick Fofana opéré encore de la cheville !

Dans un communiqué médical officiel, l’OL apprend que Malick Fofana a encore subi une intervention chirurgicale à la même cheville droite. Le club rhodanien précise cependant qu’il s’agit d’une « intervention bénigne », qui a consisté à « enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier ».

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Quelle sera la durée d’indisponibilité de l’ailier international belge ? Aucune précision n’a été donnée par l’Olympique lyonnais sur l’absence de ce dernier. Toutefois, il est d’ores et déjà forfait pour le déplacement des Gones à Angers, le samedi 4 avril (15h). Son retour pour la dernière ligne droite de la saison semble compromis.

Pour rappel, Malick Fofana était revenu de sa première opération, le 19 mars dernier, après 5 mois d’absence. Il avait joué les dernières minutes du match contre le Celta Vigo (0-2), en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Trois jours plus tard, il était également entré en jeu dans les derniers instants du match perdu contre l’AS Monaco (1-2) en Ligue 1.

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