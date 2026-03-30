Mercato : L’OL tente une signature à 40M€ au milieu !

L’OL se serait positionné sur la piste d’un milieu offensif de Bundesliga passé par le Championnat de France, en vue du prochain mercato estival. Mais les Gones pourraient rapidement déchanter.

Mercato PSG : L’OL intéressé par Farès Chaïbi

Éliminé par le Celta Vigo en huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’OL n’a plus qu’un seul objectif à remplir, mais il est de taille. Au pied du podium de la Ligue 1, le club rhodanien vise une qualification à la prochaine édition de la Ligue des champions.

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Mais les Gones de Paulo Fonseca commencent déjà à penser également au prochain mercato estival et aux ajustements qu’il faudra opérer au sein de l’effectif dans les deux sens de circulation. Considéré comme l’un des clubs français intéressés par le joli coup Yann Gboho, l’ailier gauche français du Toulouse Football Club, l’OL a également des vues sur un milieu offensif de Bundesliga un temps passé par le championnat de France.

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Si l’on en croit les informations du journaliste Ekrem Konur, les Lyonnais sont entrés dans la course à une arrivée de l’international algérien Farès Chaïbi, ancien joueur du TFC qui défend aujourd’hui les couleurs de l’Eintracht Francfort.

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Cédé par les Toulousains à l’Eintracht Francfort durant le mercato d’été 2023 pour un montant de 10 M€, le joueur de 23 ans fait partie des jeunes pousses du championnat d’Allemagne les plus décisives de la saison 2025-2026, avec 2 buts et 8 passes en 21 matchs de Bundesliga. Et Farès Chaïbi est tout simplement le joueur de l’effectif coaché par Albert Riera le plus décisif de l’exercice en cours.

De quoi susciter des convoitises à l’approche du mercato estival. L’OL se trouve sur les rangs, mais pas que puisque cinq autres formations du continent européen se sont positionnées : les Anglais de Fulham et Brentford, les Italiens de Cômo, les Allemands de Stuttgart et les Turcs de Fenerbahçe.

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Et si cette concurrence peut sembler accessible pour une écurie du pedigree de l’Olympique Lyonnais, le prix fixé par l’Eintracht Francfort risque de faire tiquer. En cas de vente, l’état-major allemand compte réclamer entre 40 et 46 millions d’euros pour le natif de Lyon. Affaire à suivre…

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