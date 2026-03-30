OL : Une sanction tombe après Celta, quel impact pour Lyon ?

Dix jours après l’élimination de l’OL en Ligue Europa, le Celta Vigo a été sanctionné par l’UEFA, pour le comportement de ses supporters à Décines. Une sanction qui ne change rien pour Lyon.

Ligue Europa : OL, une élimination difficile à digérer

L’OL était sonné par son élimination prématurée en Ligue Europa, après avoir brillé dans la phase de Ligue. Face au Celta Vigo, lors du match retour décisif en huitième de finale, le club rhodanien avait vécu un match cauchemardesque au Groupama Stadium. Le défenseur central, Moussa Niakhaté, avait été exclu dès la 19e minute de jeu.

Grâce au soutien de ses milliers de supporters (41 000 spectateurs), les Gones avaient résisté, à 10 contre 11, jusqu’à l’heure de jeu. Ils s’étaient finalement inclinés dans la dernière demi-heure, en concédant deux buts (61e et 90e+ 2).

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Frustrés, l’Olympique Lyonnais ne s’était d’ailleurs pas encore remis de cette élimination, quand il a affronté l’AS Monaco en Ligue 1, trois jours plus tard. Il avait été renversé par les Monégasques, encore à Lyon (1-2), juste avant la trêve international.

Trêve que l’équipe de Paulo Fonseca met à profit pour se remettre la tête à l’endroit, avent la dernière ligne droite de la saison. Son objectif est désormais d’aller chercher une place sur le podium de la Ligue 1, afin de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

L’UEFA met le Celta Vigo à l’amende, après Lyon – Celta Vigo

Entretemps, l’UEFA a sanctionné le Celta Vigo, dont les supporters avaient été impliqués dans des échauffourées autour du stade et avaient provoqué des incidents dans le stade vers la fin du match. Le club galicien écope de 29 500 euros d’amende, dont 15 000 pour les jets d’objets et 1 500 euros pour usage de feux d’artifice.

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Il est également sanctionné de 8 000 euros pour usage d’un pointeur laser. Vigo versera également 6 000 euros à l’instance du football européen, pour la « conduite inappropriée de l’équipe ».

L’OL n’écope d’aucune sanction. Et celle infligée à son adversaire ne change évidemment rien à son sort dans la compétition qu’elle a quitté brutalement.

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