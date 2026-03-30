ASSE : Préparation du sprint final, Nancy en ligne de mire

L’ASSE est revenue à l’Etrat, ce lundi, pour entamer la préparation du match contre l’AS Nancy, en l’absence des Internationaux. Les Verts lanceront le sprint final de la saison, contre le club lorrain, samedi.

L’ASSE entame la préparation du match contre Nancy sans les internatioanux

L’ASSE prépare son déplacement à Nancy, lors de la 29e journée de Ligue 2. Après quelques jours de repos pendant la trêve internationale, les Stéphanois ont repris l’entraînement, ce lundi, comme indiqué sur le site internet du club. Ils ont repris sans les internationaux, notamment Lucas Stassin (Belgique), Ben Old (Nouvelle-Zélande) et Zuriko Davitashvili (Géorgie).

Cette première séance s’est déroulée à huis clos. Mais sur les images publiées par le club, la présence de Maxime Bernauer est bien remarquée. Absent depuis la mi-décembre 2025, le défenseur central revient de blessure (genou). Son retour en championnat est espéré pour le sprint final de la saison.

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En reprise également depuis plusieurs semaines, Djylian N’Guessan est également présent et très concentré sur le ballon. Mickaël Nadé, Chico Lamba, Aïmen Moueffek, Augustine Boakye, Dennis Appiah, Igor Miladinovic ont également pris part à la séance du jour.

L’AS Saint-Etienne poursuivra sa préparation mardi et mercredi à huis clos. Quant à l’entraînement de jeudi, il sera ouvert aux supporters et se refermera par la conférence de presse d’avant-match de Philippe Montanier. Les Verts auront une dernière séance vendredi, certainement avec les internationaux, avant leur départ en Lorraine.

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