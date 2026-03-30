ASSE :Stassin, ni un privilégié ni un cas unique en Belgique

La sélection de Lucas Stassin en équipe A de Belgique, alors qu’il est en Ligue 2 avec l’ASSE, n’est pas un cas isolé. D’autres Belges ont connu pareille situation avec les Diables Rouges.

ASSE : Lucas Stassin en équipe A de Belgique, en jouant en Ligue 2

Appelé pour la première fois avec la sélection A de Belgique, Lucas Stassin est actuellement en Amérique avec les Diables Rouges. Après leur large victoire contre la sélection des Etats-Unis (5-2), ils affronteront le Mexique, dans la nuit de mardi à mercredi, toujours en match amical de préparation pour la Coupe du monde.

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Resté sur le banc de touche face aux Américains, l’attaquant de l’ASSE espère valider sa première cape contre les Mexicains, en attendant la liste définitive de Rudi Garcia pour le Mondial américain (du 11 juin au 19 juillet). Le sélectionneur de Belgique avait indiqué qu’il souhaitait supersviser les nouveaux joueurs pour voir comment ils se comportent.

Belgique : Avant Stassin, Faes, Nainggolan, De Wolf… ont connu la sélection en D2

Cependant, la sélection de Lucas Stassin fait polémique. Du fait qu’il évolue avec l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Pour répondre aux bruits autour de ce choix fort du technicien français, Dernière Heure rappelle que l’avant-centre des Verts n’est pas le premier joueur de deuxième division chez les Diables Rouges.

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Avant lui, il y a eu Wout Faes, actuel arrière de l’AS Monaco. Il jouait à Leicester City en Championship (D2 anglaise), lorsqu’il avait participé à l’Euro en 2024. D’autres Belges : comme Radja Nainggolan (30 sélections) évoluait en Serie B italienne, précisément à Piacenza FC quand il avait connu sa première sélection, fin mai 2009.

Il y a plus de 50 ans, Jacques Duquesne avait également était gardien de but des Diables Rouges (1969-1971) en jouant en D2 belge, avec La Gantoise. Michel De Wolf (42 sélections) jouait en Ligue 2 avec l’Olympique de Marseille (en 1994-1995), juste avant sa retraite de la sélection belge.

Lucas Stassin n’est donc ni une exception ni un privilégié de Rudi Garcia.

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