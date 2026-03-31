Mercato PSG : Un gros deal sur le point de capoter

Le PSG s’intéresse à Marcus Rashford. Cependant, l’AC Milan pourrait perturber ce dossier. Le club italien cible l’ailier anglais pour pallier le départ probable de Rafael Leao cet été.

Mercato PSG : Marcus Rashford vers l’Italie ?

Les médias espagnols confirment l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford. Actuellement prêté au FC Barcelone par Manchester United, l’attaquant dispose d’une option d’achat de 30 millions d’euros. Son avenir en Catalogne reste incertain. Si le joueur souhaite rester au Barça, les finances précaires du club freinent l’opération.

Paris suit l’Anglais de 27 ans depuis longtemps. Le club de la capitale espère donc saisir cette chance pour le recruter à un prix réduit. Mais un rival inattendu surgit en Serie A. Selon le site Daily Milan, les dirigeants milanais étudient la piste Rashford. L’AC Milan n’agira concrètement qu’en cas de transfert de Rafael Leao.

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Le Portugais de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2028, attire les regards en Premier League. Malgré des statistiques impressionnantes (9 buts), ses performances manquent parfois d’éclat cette saison. Sa valeur marchande avoisine les 100 millions d’euros.

Milan envisage ce départ. Pour remplacer Leao, le profil de Rashford séduit. Comme le Portugais, l’ancien Mancunien excelle sur l’aile gauche ou en pointe. Leurs caractéristiques se ressemblent. Quel sera le choix de Rashford si Barcelone renonce ? Il devra trancher. Notez toutefois que la concurrence sera plus rude au Paris SG. À Paris, il ferait face à des joueurs très talentueux et qui sont des titulaires indiscutables.

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