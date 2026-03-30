Mercato: Le PSG attend un signe d’Enrique pour Mohamed Salah

Après neuf ans de bons et loyaux services, Mohamed Salah a annoncé la fin de son aventure avec Liverpool. Courtisan de longue date, le PSG serait intéressé par le renfort de la star égyptienne, mais attend un signe de son entraîneur Luis Enrique avant de passer à l’action dans ce dossier.

Mercato : Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

C’est une page importante de Liverpool qui va se refermer à la fin de la saison 2025-2026. Arrivé en provenance de l’AS Roma en 2017 contre 42 millions d’euros, Mohamed Salah a annoncé la fin de son aventure à Anfield. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’international égyptien a annoncé sa décision de changer d’air à 33 ans.

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« Bonjour tout le monde. Malheureusement, ce jour est venu. C’est la première partie de ma tournée d’adieu. Je quitterai Liverpool à la fin de la saison. Je voudrais commencer par dire que je n’ai jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces supporters feraient autant partie de ma vie. Liverpool n’est pas seulement un club, c’est une histoire, un état d’esprit. Je n’arrive pas à trouver les mots (…) Partir n’est jamais facile (…) Je serai toujours l’un des vôtres. Ce club sera toujours ma maison, pour moi et ma famille. Merci pour tout, parce que grâce à vous, je ne marcherai jamais seul », a écrit le double Ballon d’Or africain.

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Alors que Foot Mercato a récemment évoqué des contacts entre le clan Salah et Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, Ekrem Konur rapporte que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain surveilleraient aussi ce dossier. Mais à Paris, le dernier mot reviendra à Luis Enrique.

Luis Campos surveille les conditions d’un potentiel deal

En effet, le journaliste turc assure que le PSG continue de surveiller le dossier Mohamed Salah, mais il s’agirait simplement d’une veille. Luis Campos reste attentif aux conditions d’un potentiel deal et présentera le dossier Salah à l’entraîneur Luis Enrique s’il estime que cela entre dans les critères parisiens.

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Si le technicien espagnol valide le profil de la star des Reds, le club de la capitale fera une offre pour l’envoyer en Ligue 1. Même si un départ en Arabie Saoudite offrirait à Salah de parapher un bail historique. Al-Ittihad, Al-Qadsiah et Al-Nassr ont déjà pris leurs dispositions pour proposer des conditions salariales XXL à l’ancien partenaire de Sadio Mané. Affaire à suivre…

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