FLASH INFO : Le Parc des Princes bientôt vendu au PSG !

Le nouveau Maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a relancé les discussions avec le PSG concernant une vente du Parc des Princes. Le successeur d’Anne Hidalgo veut rapidement aboutir à un accord avec Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : Emmanuel Grégoire prend le contre-pied total d’Anne Hidalgo pour le Parc des Princes

Au coeur du conflit, qui oppose le Paris Saint-Germain à la Ville de Paris, Anne Hidalgo, l’ancienne maire de la capitale, avait clairement insisté sur sa position de ne pas vendre le Parc des Princes, surtout pour 38 millions d’euros.

« Ce stade ne m’appartient pas. Il appartient aux Parisiens et nous avons décidé ici qu’il ne serait pas à vendre, encore moins quand on nous propose 38 millions. Ça s’appelle de la spoliation et je ne suis pas là pour spolier les Parisiens. 38 millions, c’était se mettre dans une situation d’infraction à la loi si j’avais dit que nous pouvions vendre à cette somme-là.

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Je n’en veux à personne, mais à un moment, il faut être respectueux des règles de la République, des lois et de la question des conflits d’intérêts », avait martelé Anne Hidalgo devant les médias. Longtemps bloqué sous le mandat d’Anne Hidalgo, ce dossier devrait rapidement se décanter avec l’avènement d’un nouveau maire à Paris, Emmanuel Grégoire.

Emmanuel Grégoire espère un deal cet été

Invité ce lundi matin sur France Info, le nouveau maire de Paris n’a pas joué avec les mots et a ouvert les bras à Nasser Al-Khelaïfi, souhaitant qu’une grande réconciliation se fasse rapidement. Loin de la bataille brutale entre le PSG et l’ancienne maire Anne Hidalgo, qui était devenue persona non grata au Parc des Princes, Emmanuel Grégoire veut aboutir à un accord pour la cession du stade de plus de 48.000 places.

« Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris lors du conseil exceptionnel que je convoquerai pour mi-avril. (…) Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense, nous souhaitons qu’il reste à Paris. Nous souhaitons réunir les conditions pour qu’il reste, c’est pourquoi, d’un point de vue personnel, j’ai dit que j’étais favorable à la vente. Je considère que ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel.

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Nous avons convenu, avec l’actionnaire du PSG, que nous souhaitions clôturer les discussions, au plus tard, à la fin de l’été. Il faut savoir se fixer des calendriers ambitieux, j’espère pouvoir toper avec eux d’ici l’été », a annoncé l’homme politique de 48 ans. Du côté des supporters du Paris SG, cette probable acquisition du Parc des Princes par le PSG est évidemment une bonne nouvelle.

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