Mercato ASSE : Feu vert pour l’arrivée de Mathys ?

L’ASSE prépare son retour dans l’élite. Malgré les performances solides de Gautier Larsonneur, le club forézien cherche un nouveau rempart pour la saison prochaine.

Mercato ASSE : Les Verts lorgnent Mathys Niflore

Actuellement deuxième de Ligue 2 avec 53 points, l’ASSE enchaîne les succès. Cette dynamique positive place les Verts idéalement pour la montée. Mais ce retour en Ligue 1 pourrait compliquer la situation de certains cadres. Gautier Larsonneur, bien que capitaine et leader du vestiaire stéphanois, ne semble plus intouchable aux yeux de sa direction.

Les dirigeants souhaitent recruter un profil capable de s’imposer en Ligue 1 si la montée est réussie. Une cible prioritaire a été identifiée : Mathys Niflore. Ce jeune portier de 19 ans, qui appartient au Toulouse FC, impressionne actuellement lors de son prêt à l’USL Dunkerque. Il pourrait débarquer à Saint-Étienne cet été.

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Le dossier reste toutefois complexe. Si Guillaume Restes quitte Toulouse pour la Premier League, Niflore pourrait devenir le numéro 1 des Violets. Cependant, sans garanties fermes sur son temps de jeu, l’international U19 pourrait se laisser tenter par le projet de l’ASSE. Saint-Étienne surveille la situation de très près.

Pour le moment, les Verts n’ont pas encore dégainé une offre pour la pépite. Les pourparlers pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Sur Transfertmarkt, Mathys Niflore vaut 2,5 millions d’euros.

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