ASSE : Clés du succès de Montanier, des révélations choc

Succeseur d’Eirik Horneland, Philippe Montanier a sublimé l’ASSE. Il dévoile le secret du changement d’état d’esprit des Verts.

ASSE : Philippe Montanier arrive et inverse la tendance

Voyant l’ASSE s’éloigner de son objectif, Kilmer Sports Ventures a limogé Eirik Horneland au profit de Philippe Montanier. Le coach d’alors était sur une série négative de 3 défaites et 2 nuls en 6 matchs. Et les Verts avaient été éjectés du podium.

Les décideurs stéphanois ont été bien inspirés, car le nouveau coach a inversé la dynamique, en réalisant une superbe série. Philippe Montanier est invaincu en 7 matchs, soit précisément 6 victoires et 1 nul. Il a engrangé 19 points, sur 21 possible.

La gestion humaine, la clé du changement à Saint-Etienne

En plus de ses choix de joueurs et de son plan tactique plus adapté et efficace, le technicien français a changé les mentalités à l’AS saint-Etienne. Il dévoile sa stratégie qui a ramené la confiance, la sérénité et créer une connexion au sein l’équipe, mais aussi un lien avec chacun de ses joueurs.

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« Il faut être clair sur sa méthodologie et sa philosophie de travail. Ma méthode, c’est gérer de l’humain”, a-t-il confié au quotidien Le Progrès. Philippe Montanier a ensuite expliqué dans les moindres détails comment il a procédé dès son arrivée chez les Verts.

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“Il y a un équilibre à trouver entre l’exigence, parce qu’on est dans le sport de haut niveau et la bienveillance parce qu’on manage des hommes et que tout le monde est unique. […]. Le fait d’avoir une communication transparente doit permettre d’être plus efficient.

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Quand j’ai fait les entretiens individuels, je voulais savoir d’où ils venaient, la ville, la région… Pas juste un pays. Les frères et sœurs, les enfants… Et le matin, quand je les vois, je leur demande des nouvelles de la famille. C’est une aventure humaine », a-t-il confié.

Montanier, un véritable psychologue

Un véritable travail de psychologue. « Je travaille sur le profilage. On a des canaux de communication privilégiés, selon la personnalité. Ce qui est important, c’est de trouver le bon pour que l’on soit bien connecté.

Il y a l’expérience, mais aussi des outils, un préparateur mental qui nous fait aussi une sorte de passeport des joueurs. L’homme est complexe et le mental est déterminant. Un super joueur pas bien mentalement ne performe pas de la même manière[…]”, a fait savoir le successeur d’Eirik Horneland.

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