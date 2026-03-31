Mercato ASSE : Deux gros dossiers bouclés à Saint-Étienne

On ne badine pas l’ASSE ces dernières semaines. Deux gros départs sont déjà programmés.

Mercato ASSE : Gazidis montre la porte à deux cadres

L’ASSE respire pendant ce sprint final. Sous la houlette de Philippe Montanier, successeur d’Eirik Horneland, les Verts retrouvent l’ambition, la gnaque. Le club vise désormais la remontée en Ligue 1. Si le Chaudron s’enflamme pour les résultats sportifs, la direction prépare déjà l’avenir. Ivan Gazidis et Kilmer Sport Ventures ont tranché : deux cadres s’apprêtent à plier bagage.

Dennis Appiah ne se berce plus d’illusions. Le défenseur de 34 ans voit son contrat expirer en juin prochain. L’information, révélée par Peuple Vert, indique qu’aucune prolongation n’est prévue. L’ancien Nantais va dire au revoir à la fin de la saison.

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Le second concerné est Florian Tardieu. Bien qu’apprécié par la direction, le milieu de 33 ans vit une fin de cycle frustrante. Il a été le métronome des Verts en début de saison, mais les pépins physiques freinent son élan. Il va, lui aussi, plier ses bagages. Son bail expire en juin prochain.

Ces deux départs programmés montrent que les Verts veulent rajeunir l’effectif pour l’élite. En laissant filer ces joueurs libres, l’ASSE libère une masse salariale pour recruter des profils plus jeunes. Pour Appiah comme pour Tardieu, la mission finale reste la même. Ils veulent offrir la montée au peuple vert avant de partir. Un dernier défi avant les adieux.

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