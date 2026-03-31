Mercato ASSE : Fukuda attendu à Saint-Étienne cet été ?

L’ASSE cible l’attaquant japonais Sho Fukuda pour la saison prochaine. Les Verts préparent du lourd pour la montée en Ligue 1.

Mercato ASSE : Un renfort nippon en approche ?

Des mouvements sont attendus à l’ASSE lors du prochain mercato estival. Alors que le club lutte pour sa montée en Ligue 1, les dirigeants stéphanois préparent activement le mercato d’été. Le nouveau coach, Philippe Montanier a besoin de sang neuf pour rivaliser avec les cadors du championnat français la saison prochaine.

Les Verts prospectent actuellement au Danemark. Ils espèrent y dénicher une perle offensive capable de faire vivre leur attaque. Selon les révélations de Tribune ASSE, le profil de Sho Fukuda retient toute l’attention du staff. Ce Japonais de 24 ans occupe le flanc droit de l’attaque sous les couleurs de Brøndby. Il est en pleine forme.

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Arrivé récemment de Shonan Bellmare, le joueur reste lié au club danois par un contrat courant jusqu’en juin 2029. Saint-Étienne s’intéresse donc à un élément engagé sur le long terme. Son prix ? 1,20 million d’euros, selon Tranfertmarkt. Le natif de Kitakyushu affiche des statistiques encourageantes avec 5 buts et une passe décisive en 15 matchs cette saison.

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