Mercato PSG : Luis Campos veut faire une folie en Allemagne  

Le PSG s’intéresse à Yan Diomande. Ce transfert, estimé à 100 millions d’euros par le RB Leipzig, pourrait toutefois freiner les ardeurs de Luis Campos.

Mercato PSG : Luis Campos insiste pour un Ivoirien

Le PSG cherche des renforts offensifs. Le club se prépare en conséquence puisque Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pourraient ne pas prolonger leur bail et décider de partir. L’avenir de Gonçalo Ramos reste également flou. Ainsi donc, l’état-major parisien cible prioritairement Yan Diomande.

Ce jeune ailier ivoirien brille cette saison en Allemagne. Ses statistiques impressionnent : 10 buts et 7 passes décisives. Son profil polyvalent séduit énormément le Paris SG. Le journaliste Ekrem Konur confirme cet intérêt. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier. Arsenal, Chelsea, Manchester United et le FC Bayern surveillent de près l’ancien joueur de Leganés.

À voir

Mercato ASSE : Succession de Larsonneur, une offre transmise

Lire aussi : Mercato PSG : Un gros deal sur le point de capoter

Liverpool, en quête d’un successeur à Mohamed Salah, s’est aussi positionné. Face à cette concurrence, le RB Leipzig a tranché : le départ de son prodige coûtera une fortune. 100 millions d’euros. C’est le montant exigé par le club allemand pour céder Diomande. Leipzig préférerait garder son joueur jusqu’en 2027, mais une offre stratosphérique pourrait débloquer la situation. Luis Campos fera-t-il une folie pour l’international ivoirien ? Le prochain mercato apportera la réponse.

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Enrique donne son OK, Bruno Fernandes arrive !

Vente du Parc des Princes : Le PSG répond au nouveau maire !

À voir

Mercato OM : Grosse surprise pour la succession de Longoria

Mercato PSG : Kennet Eichhorn proche de signer ?