Mercato PSG : Kennet Eichhorn proche de signer ?

Le jeune milieu de terrain, Kennet Eichhorn est sur les tablettes du PSG en vue du prochain mercato estival. Son prix est connu.

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Kennet Eichhorn, pépite allemande de 16 ans, attire les géants. Le PSG, le Real Madrid et le Barça surveillent ce talent du Hertha Berlin. L’Allemand est disponible à petit prix dès cet été.

En novembre 2025, Sport Bild confirmait déjà l’intérêt des grands clubs européens. Le leader de la Ligue 1 suit le dossier de près. Ce milieu défensif évolue actuellement en deuxième division allemande. Bien que sa valeur marchande soit estimée à 20 millions d’euros, son départ pourrait coûter bien moins cher.

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Une information capitale change la donne. Selon Florian Plettenberg, journaliste chez Sky Sport, le contrat du joueur contient une clause libératoire avantageuse. Le montant serait dérisoire pour un tel potentiel. On évoque une somme comprise entre 10 et 12 millions d’euros. Avec 14 apparitions professionnelles cette saison, Eichhorn confirme son statut de titulaire en puissance malgré son jeune âge.

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La bataille s’annonce rude pour l’été 2026. Si le tarif reste sous la barre des 15 millions, les cadors multiplieront les offres. Le Bayer Leverkusen tente de griller la politesse à tout le monde. La direction du club de Bundesliga a déjà contacté l’entourage du milieu de terrain. Leverkusen veut devancer le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern Munich.

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