PSG Mercato : Enrique donne son OK, Bruno Fernandes arrive !

Soucieux d’attirer un nouveau milieu de terrain physique et technique, le PSG est annoncé sur les traces de Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United. Un profil validé par Luis Enrique.

Mercato : Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG

Désireux de remodeler son effectif en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain prépare « un gros mercato » pour l’été qui s’annonce. D’après Fabrice Hawkins, le club de la capitale veut reproduire ce qu’il a fait en 2023. Dans cette optique, Luis Campos serait intéressé par Bruno Fernandes et l’affaire aurait de forte chance d’aboutir.

Selon les informations de GOAL, le milieu de terrain de Manchester United disposerait d’une clause libératoire secrète pour les clubs étrangers dans son contrat, ce qui suscite plus que jamais l’intérêt du Paris SG.

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D’un montant de 65 millions d’euros, cette disposition spéciale permet à Bruno Fernandes de quitter les rangs des Red Devils en cas d’offre d’un club n’évoluant pas en Premier League. Ce qui place le Paris Saint-Germain comme l’une des destinations les plus sérieuses pour l’international portugais. D’autant que Luis Enrique aurait donné son accord pour son arrivée cet été.

Luis Enrique est séduit par le profil de Bruno Fernandes

À 31 ans, Bruno Fernandes souhaite remporter des trophées majeurs et pourrait donc se laisser convaincre par un transfert dans un club comme le Paris SG, Champion d’Europe en titre et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison. D’après le média Fichajes, les Rouge et Bleu restent en tout cas une option pour Fernandes, alors que Luis Campos avait déjà tenté une approche à l’été 2024.

Restait maintenant à connaître la position de Luis Enrique sur cette piste. Et aux dernières nouvelles, la publication espagnole révèle que l’entraîneur parisien serait séduit par le profil de l’ancien joueur du Sporting Portugal. Le technicien catalan serait notamment emballé par l’idée d’aligner un milieu de terrain 100% portugais avec Joao Neves, Vitinha et Bruno Fernandes.

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Pour Enrique, l’arrivée du leader technique de Manchester United permettrait d’apporter davantage de maîtrise dans l’entrejeu. Cependant, le PSG devra se méfier de la concurrence de l’Arabie Saoudite dans ce dossier. De son côté, le club anglais veut être fixé sur la décision de son numéro 10 avant le début de la Coupe du Monde de cet été.

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