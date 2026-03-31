Vente du Parc des Princes : Le PSG répond au nouveau maire !

Successeur d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire est ouvert à la vente du Parc des Princes. Mais le PSG ne semble pas si pressé que lui pour conclure le deal.

Emmanuel Grégoire veut un accord avec le PSG à la fin de l’été

Le dossier du Parc des Princes revient au centre du jeu pour le Paris Saint-Germain. Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, veut relancer rapidement les discussions. Invité sur France Infos ce lundi, le successeur d’Anne Hidalgo a affiché son souhait d’aboutir à un accord avec Nasser Al-Khelaïfi à la fin de l’été.

« Je veux très vite réengager les discussions. Je saisirai le Conseil exceptionnel de Paris que je convoquerai à la mi-avril. Nous avons un attachement affectif à notre club, nous souhaitons qu’il reste à Paris et nous ferons tout pour que les conditions soient réunies. Sur le calendrier, nous avons convenu avec les actionnaires du club que nous souhaitions clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été. J’espère pouvoir toper (sic) avec le PSG d’ici l’été », a confié l’élu de 48 ans.

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D’après les informations du journal Le Parisien, « le nouveau maire de Paris veut tout faire pour retenir le PSG. Et il veut aller vite. Trop vite peut-être pour un club qui n’a pas droit à l’erreur sur un sujet aussi stratégique. Dans les faits, il sera impossible de trouver un accord avant la mi-septembre et la fin de la saison estivale.

Pour être tout à fait précis, l’objectif est de décider avant cette période si les conditions financières et calendaires sont réunies pour réintégrer le Parc des Princes dans la course avec les projets de futur stade à Massy (Essonne) ou à Poissy (Yvelines). » Désormais rassuré par le nouveau maire de Paris, le Paris Saint-Germain veut toutefois prendre son temps pour bien faire les choses dans ce dossier.

Le PSG veut profiter de l’automne pour mettre toutes les options sur la table

Le quotidien régional rapporte que la volonté du nouveau maire de ne pas perdre de temps sur ce dossier est sincèrement appréciée au sein de la direction du PSG. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et les siens veulent profiter de l’automne pour mettre toutes les options sur la table, les analyser et trancher avant l’hiver. Pour le Paris Saint-Germain, l’échéancier ne change donc pas.

L’échange entre Nasser Al-Khelaïfi et Emmanuel Grégoire, le lendemain de son élection, a immédiatement traduit la volonté commune de normaliser les relations entre la Ville et son club phare, souligne Le Parisien. Mais ce réchauffement diplomatique ne dit rien de l’épilogue qui attend le dossier de la vente du stade. Emmanuel Grégoire va obtenir un mandat du Conseil de Paris pour conduire personnellement les négociations.

C’est un gage d’efficacité et de rapidité. Mais les échanges s’annoncent âpres. Il faudra convenir d’un prix, en se basant sur les estimations des services du Domaine. Puis s’accorder sur l’aménagement du quartier de la porte de Saint-Cloud une fois le périphérique recouvert.

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De nombreux obstacles existent avant d’acter l’achat mais le dynamisme affiché par Emmanuel Grégoire pourrait permettre de faire pencher la balance en sa faveur. Dans le même temps, les édiles de Massy et Poissy se sont montrés très discrets pendant la campagne sur cette question qu’ils entendent soumettre à référendum, conclut le média francilien.

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