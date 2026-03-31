Mercato OM :  Un buteur dit oui, Marseille dégaine une offre !

Matthis Abline espère rejoindre l’OM lors du prochain mercato estival. Une première offre serait déjà sur la table pour l’attaquant nantais.

Mercato : Matthis Abline et l’OM, l’histoire n’est pas finie

La direction de l’OM pourrait faire ses emplettes à Nantes cet été. Retenu au FCN l’été dernier malgré son envie de partir, Matthis Abline (23 ans) garde les yeux rivés sur la cité phocéenne. L’attaquant vit une saison contrastée chez les Canaris. Son objectif est de porter le maillot de l’OM la saison prochaine.

Le patron du club de l’Erdre, Waldemar Kita avait fermé la porte au départ, exigeant 40 millions d’euros pour libérer son joueur. Ce prix, jugé excessif par l’OM et le Paris FC, avait bloqué toute négociation. La donne change. La saison décevante du FC Nantes renforce le désir d’Abline de trouver un nouveau défi en Ligue 1.

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Avec seulement 5 buts au compteur, ses performances actuelles n’ont pas répondu aux attentes, rendant un transfert plus probable. Marseille n’a pas oublié le dossier. Selon les indiscrétions, le club olympien prépare une proposition d’environ 20 millions d’euros. Ce montant correspond mieux à la valeur actuelle du marché. Pour la Maison Jaune, cette somme pourrait s’avérer convaincante, surtout si les difficultés sportives persistent.

Abline privilégie la France à l’exil. Il voit le stade Vélodrome comme l’étape parfaite pour confirmer son potentiel. Toutefois, une interrogation demeure : pourra-t-il s’imposer dans un club si exigeant après une période de doute à Nantes ? On attend d’abord si les Kita vont le laisser venir sur la Canebière.

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