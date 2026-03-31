Mercato Stade Rennais : Kévin attendu à Rennes cet été ?

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré est passé à l’attaque pour le jeune milieu de terrain, Kévin Danois. D’autres clubs de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Kévin Danois

Une pépite de l’AJ Auxerre fait craquer le Stade Rennais. Il s’agit de Kévin Danois. Ce jeune milieu de 21 ans s’impose désormais comme la grande satisfaction d’une équipe bourguignonne qui lutte encore pour ne pas descendre. Son profil séduit les recruteurs. Selon les informations de Foot Insiders, plusieurs formations de l’élite suivent attentivement sa progression.

Le Stade Rennais et le Racing Club de Lens ont déjà bougé. Ces deux clubs ont pris des renseignements concrets auprès de l’entourage du joueur pour éviter de se faire devancer. Le nouveau coach du club breton, Franck Haise aurait donné son accord pour l’arrivée de la pépite au Roazhon Park. Mais la concurrence devient rude.

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D’autres géants de Ligue 1 sont aussi sur le dossier. Toujours d’après Foot Insiders, l’Olympique Lyonnais et le LOSC rejoignent maintenant la course pour signer le prodige. Cet intérêt soudain change la donne. Le nombre de prétendants augmente, la pression monte et le prix du joueur grimpe. Auxerre ne lâchera pas sa pépite sans conditions. Sous contrat jusqu’en 2029, le milieu de terrain pourrait rapporter un joli chèque au club. Montant exigé : 10 millions d’euros.

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